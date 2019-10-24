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Son Dakika Güncel Hayvanlarını otlatan çoban ölü bulundu

Hayvanlarını otlatan çoban ölü bulundu

19 dakika önce

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Reşit Özok'un (22) cansız bedenine ulaşıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Reşit Özok'un (22) cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Doğan köyünde çobanlık yapan Özok, hayvanları otlatmak için köy kırsalına götürdü. Bir süre sonra hayvanların köye çobansız geldiğini gören ve şüphelenen sürü sahibi Hasan Erdoğan, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, köylülerin destekleriyle çoban Özok'u kırsalda aradı.

Geniş bir alanda arama çalışması devam ettiği sırada vatandaşlar, Kırdan Deresi bölgesinde uçurumdan düştüğü değerlendirilen Özok ve telef olan eşeğine ulaştı.

Çemişgezek Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özok'un cansız bedeni, Çemişgezek İlçe Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hayvanlarını otlatan çoban ölü bulundu

Hasan Erdoğan, Çemişgezek, Jandarma, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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