Hayvanlarını otlatırken kayalıktan düştü, itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika

MERSİN'de arazide hayvanlarını otlatırken dengesini kaybederek kayalıktan düşen Murat Uğuz'u mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Uğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, merkez Mezitli ilçesinde Tol ile Takanlı Mahalleleri arasında bulunan arazide meydana geldi. Arazide hayvanlarını otlatan Murat Uğuz, dengesini kaybederek kayalıktan düştü. Uğuz, düştüğü yerde mahsur kaldı. Murat Uğuz'dan haber alamayan arkadaşları onu ararken mahsur kaldığı yeri buldu. Kendi imkanları ile Uğuz'u çıkaramayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Uğuz'u bulunduğu yerden çıkartıp, yaklaşık 3 kilometre taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastanede tedaviye alınan Uğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.