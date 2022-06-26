Hayvanlarını otlatırken sara krizi geçirerek vefat eden kişi gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika
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Hayvanlarını otlatırken sara krizi geçirerek vefat eden kişi gözyaşları içinde toprağa verildi

26.06.2022 11:39
Hayvanlarını otlatırken sara krizi geçirerek vefat eden kişi gözyaşları içinde toprağa verildi

Iğdır'da koyunlarını otlatmak için araziye çıkan ve bir daha eve dönmeyen kronik sara hastası gözyaşları içinde toprağa verildi.

Iğdır'da koyunlarını otlatmak için araziye çıkan ve bir daha eve dönmeyen kronik sara hastası gözyaşları içinde toprağa verildi.

Iğdır Merkez Elmagöl köyünde yaşayan ve koyunlarını otlatmak için araziye çıkan Ferzende Acu'nun (55) koyun sürüsü akşam saatlerinde köye sahipsiz döndü. Ferzende Acu'nun eve dönmediğini gören akrabaları ve köylüler arama başlattı. Haber verilmesi üzerine AFAD, jandarma, 112 Acil Servis, Acu'nun akrabaları ve köylülerin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca yapılan aramada bulunmayan Ferzende Acu'nun sabah saatlerinde 06.30 sularında köye yakın bir yerde cesedi bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede kronik sara hastası olduğu öğrenilen Acu'nun sara krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Acu'nun naaşı akrabaları tarafından alınarak Elmagöl Köyü mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Iğdır Merkez, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvanlarını otlatırken sara krizi geçirerek vefat eden kişi gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvanlarını otlatırken sara krizi geçirerek vefat eden kişi gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika
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