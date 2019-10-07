Son Dakika Haberleri: Hayvanlarını otlatırken yerde bulduğu cisim elinde patladı
Son Dakika Genel Hayvanlarını otlatırken yerde bulduğu cisim elinde patladı

Hayvanlarını otlatırken yerde bulduğu cisim elinde patladı

21 dakika önce

Hayvanlarını otlatırken yerde bulduğu cisim elinde patladıMARDİN - Mardin'i Nusaybin ilçesinde çobanın bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.

Hayvanlarını otlatırken yerde bulduğu cisim elinde patladı

MARDİN - Mardin'i Nusaybin ilçesinde çobanın bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.

Suriye sınırına yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan 8 Mart Mahallesinde boş arazide hayvanlarını otlatan çoban Selahattin Bayhan'ın bulduğu cisim elinde patladı. Olayda çoban Bayhan ağır yaralandı.

Patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ev sağlı ekibi sevk edildi. İki eli ve karnından yaralanan Bayhan kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatan polis patlayan cismin tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Hayvanlarını otlatırken yerde bulduğu cisim elinde patladı

Nusaybin, Mardin, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahalleyi ayağa kaldıran kavga kamerada
İran'da, sağlık çalışanlarının kullandığı enjektörle 300 kişiye HIV virüsü bulaştı Antalya'da bir zabıta memuru, annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı Su almak için markete girdi, durağa döndüğünde ailesinin cansız bedenini buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 19:31:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvanlarını otlatırken yerde bulduğu cisim elinde patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]