Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı - Son Dakika
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Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı

23.06.2022 20:01

Trabzon'da 51 yaşındaki kadın, hayvanlarını otlatırken ineği ile birlikte uçuruma yuvarlanarak yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt mahallesinde hayvanlarını otlatırken ineği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

UÇURUMA YUVARLANDI

Araklı ilçesinin Yesilyurt ile Çamlıktepe mahallelerini birbirine bağlayan Galer Tepesine yakın bölgede bugün hayvanlarını otlatan Fatma Küçük (51) isimli bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlandı.

Son dakika haber... İneği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

YAŞLI KADINI ÇIKARMAK İÇİN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayda yaşlı kadın ile ineği hayatını kaybederken, yaşlı kadının bulunduğu yerden çıkartmak için AFAD, UMKE, İtfaiye ve Jandarma ekipleri ile köylüler çalışma başlattı. Olayı duyan yakınları bölgeye akın ederken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son dakika haber... İneği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Fatma Küçük, Yeşilyurt, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı - Son Dakika
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