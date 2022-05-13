Hayvanlarını otlatmaya giden şahıs ölü bulundu - Son Dakika
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Hayvanlarını otlatmaya giden şahıs ölü bulundu

13.05.2022 15:07
Hayvanlarını otlatmaya giden şahıs ölü bulundu

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'te hayvanlarını otlatmak için meraya giden şahıs ölü bulundu.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'te hayvanlarını otlatmak için meraya giden şahıs ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Ömer Saydan, 8 adet keçisini otlatmak üzere meraya götürdü. Sabah saatlerinde evden çıkan Saydan, akşam eve geri dönmeyince yakınları şahsı aramaya çıktı. Ailenin yardım talebi üzerine jandarma ekipleri ve köy korucuları Ömer Saydan'ı aramaya başladı. Ekipler, Saydan'ı merada yerde hareketsiz yara halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Soydan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Ömer Saydan'ın kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceği kaydedildi. - GAZİANTEP

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Yeşilyurt, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvanlarını otlatmaya giden şahıs ölü bulundu - Son Dakika


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