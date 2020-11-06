Hayvanlarını otlatmaya giden vatandaşın arazide cesedi bulundu - Son Dakika

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde hayvanları otlatmaya giden vatandaşın arazide cesedi bulundu.

Kemaliye ilçe merkezine 48 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşak köyünde 3 çocuk babası Abuzer Öztürk (54) hayvanlarını otlatmak için dağdaki meralara götürdü. Akşam saatlerinde hayvanlar köye döndü. Ancak Abuzer Öztürk'ün köyü gelmediği anlaşılınca köylüler tarafından dağda arama yapıldı. Yapılan aramada Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - ERZİNCAN