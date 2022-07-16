Hayvanlarını otlattığı ormanda ayının saldırısına uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvanlarını otlattığı ormanda ayının saldırısına uğradı

16.07.2022 18:21
Hayvanlarını otlattığı ormanda ayının saldırısına uğradı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, hayvanlarını otlatan Sadık Batum'a (70) ayı saldırdı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, hayvanlarını otlatan Sadık Batum'a (70) ayı saldırdı. Bacağından yaralanan ve 30 dikiş atılan Batum, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Domaniç ilçesine bağlı Sarıot köyünde çobanlık yapan Sadık Batum, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için köye 6 kilometre uzaklıktaki Göçet mevkindeki ormanlık alana gitti. Batum, hayvanlarını otlattığı sırada ayının saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Batum, bölgeye piknik yapmak için gelen gençler tarafından Domaniç İlçe Hastanesi'ne götürüldü. Burada bacağına 30 dikiş atılan Batum, tedavisinin ardından taburcu edildi.

'BEN SANA NE YAPTIM KOCAOĞLAN' DEDİM AMA PENÇELERİNİ BACAĞIMA SAPLADI'Yanında yavruları olan ayının bir anda kendisine saldırdığını belirten Batum, "Ormanlık alanda hayvanlarımı otlatıyordum. Köpeklerim havlamaya başladı. Sanırım ayıyı görmüşler. Yavruları olan ayı da korkusundan kaçarken benimle karşılaştı. Ayı, beni görünce kükreyerek üzerime yürüdü. 'Ben sana ne yaptım kocaoğlan' dedim ama ayı pençelerini sol bacağıma sapladı. Pantolonum ve içliğim param parça olmuş. Beni bırakıp yavrularının arkasından gitti. Şans eseri ayıdan kurtuldum. Bizim köyün gençleri motosikletlerle o bölgeye piknik yapmaya geliyorlarmış. Onlar beni bulup köye getirdiler. 30 kadar dikiş atmışlar" diye konuştu.

Köy Muhtarı ve Domaniç Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Eryaşar, "Köyümüzün etrafı ormanlarla çevrili. Köyde adımımızı atsak ayılarla burun buruna geliyoruz. Kimse hayvan otlamaya gidemiyor. İnekleri, hayvanları telef edilen köylülerimiz de var" dedi.


YORUMLAR
500
Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı Yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kedinin saldırısına uğradı Yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kedinin saldırısına uğradı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanlarını otlattığı ormanda ayının saldırısına uğradı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:15 Trafikte güreşçi olduğunu bilmediği kişiye yumruk atan adam, hastaneye kaldırıldı
18:01 Evden kaçan 13 yaşındaki erkek çocuğu ile 14 yaşındaki kız çocuğu 4 gün sonra bulundu
17:56 Benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk indirim bekleniyor
17:23 81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti
16:49 Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir
16:34 Uzmanlar "Sessiz bir katil" ifadelerini kullanıyor! Avrupa çok zor durumda
16:07 Havalimanındaki karşılama dikkat çekti! Suudi Prens Selman, Bahreyn Veliaht Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü
16:06 "Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin" Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu
16:04 Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum
16:03 Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 18:24:20. #1.11#
SON DAKİKA: Hayvanlarını otlattığı ormanda ayının saldırısına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement