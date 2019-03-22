Son Dakika Haberleri: Hayvanlarını Satmaya Çalışan Üreticilerin Dolandırıldığı İddiası

Hayvanlarını Satmaya Çalışan Üreticilerin Dolandırıldığı İddiası

1 saat önce

Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar ve Konya'da hayvanlarını internet üzerinden satışa çıkaran çok sayıda üreticiyi kurdukları sahte kooperatif üzerinden 563 bin lira dolandırdıkları öne sürülen iki şüpheliden biri tutuklandı.

Hayvanlarını Satmaya Çalışan Üreticilerin Dolandırıldığı İddiası, System.String[]
Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar ve Konya'da hayvanlarını internet üzerinden satışa çıkaran çok sayıda üreticiyi kurdukları sahte kooperatif üzerinden 563 bin lira dolandırdıkları öne sürülen iki şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik ile Eskişehir'in Sivrihisar, Mihalıççık ve Alpu ilçelerinde yaşayan ve internet üzerinden hayvanlarını satmak isteyen 13 kişinin dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Eskişehir'in yanı sıra Bilecik, Afyonkarahisar ve Konya'da kurdukları sahte kooperatif üzerinden çok sayıda üreticiyi 563 bin lira dolandırdıkları iddia edilen U.C. ve B.H'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan U.C. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, B.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Afyon, Konya, Bilecik, Eskişehir, Güncel
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