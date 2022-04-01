Hayvanlarının peşinden dereye girerek akıntıya kapılan kişi kendi çabasıyla kurtuldu - Son Dakika
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Hayvanlarının peşinden dereye girerek akıntıya kapılan kişi kendi çabasıyla kurtuldu

01.04.2022 11:03
Hayvanlarının peşinden dereye girerek akıntıya kapılan kişi kendi çabasıyla kurtuldu

Giresun'da dereye inen hayvanlarının peşinden suya girdikten sonra akıntıya kapılarak sürüklenen kişi kendi çabalarıyla kurtuldu.

Giresun'da dereye inen hayvanlarının peşinden suya girdikten sonra akıntıya kapılarak sürüklenen kişi kendi çabalarıyla kurtuldu.

Espiye ilçesinin Sakarya köyünde ikamet eden Aydın Yavuz'un Yağlıdere deresi yakınlarında otlattığı büyükbaş hayvanları, bir süre sonra suyun içerisine girerek karşıya geçmeye çalıştı.

Hayvanlarının peşinden suya giren Yavuz akıntıya kapıldı.

Bir süre sürüklenen Yavuz, akıntının yavaşladığı bir bölgeden kendi çabalarıyla kenara çıktı.

Yavuz'un akıntıya kapıldığı anlar ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Aydın Yavuz, Yağlıdere, Sakarya, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvanlarının peşinden dereye girerek akıntıya kapılan kişi kendi çabasıyla kurtuldu - Son Dakika


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