Üye Girişi
Hayvanlarının yanarak telef olmasının acısını yaşayan çoban, hasar gören evini terk etmiyor - Son Dakika

Hayvanlarının yanarak telef olmasının acısını yaşayan çoban, hasar gören evini terk etmiyor

13.08.2021 11:16
Hayvanlarının yanarak telef olmasının acısını yaşayan çoban, hasar gören evini terk etmiyor, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında hayvanlarının bir kısmını kaybetmenin acısını yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Eski, evi hasar görmesine rağmen bölgeden ayrılmak istemiyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında hayvanlarının bir kısmını kaybetmenin acısını yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Eski, evi hasar görmesine rağmen bölgeden ayrılmak istemiyor.

Sevinç Mahallesi'nden uzakta, dağlık alanda kendi elleriyle yaptığı iki odalı taş evde yaşayan Eski, etrafta başka kimsenin olmadığı yerde ailesiyle yıllarca mutlu bir hayat sürdü.

Burada büyüttüğü 5 çocuğunu evlendiren Eski, eşiyle hayvanlara bakarak kimseye muhtaç olmadan yaşarken 28 Temmuz'da başlayan ve günler sonra kontrol altına alınan yangında büyük üzüntü yaşadı.

Gençliğinde sırtında taşıyarak yaptığı taş evinin, gözü gibi baktığı hayvanlarının bir kısmının ve hatıralarının bir anda kül olmasının acısını yaşayan Eski, az gören gözlerine ve yaşlı haline rağmen yanan evini terk etmiyor.

Yangında 80 keçisinden 50'sinin telef olduğunu belirten 82 yaşındaki Eski, başından geçenleri AA muhabiriyle paylaştı.

"Bu yangın beni de yaktı geçti"

Eski, yükselen dumandan Manavgat'ın yanmaya başladığını anladıklarını, alevlerin birkaç gün sonra köylerinin etrafını sardığını söyledi.

Oğlunun gelmesiyle yanarak ölmekten kurtulduğunu belirten Eski, "Ben ömrümde böyle bir yangın görmedim. Bu yangın beni de yaktı geçti. Burada yaşıyordum, bir yangın geldi, hayvanlarımı, evimi, ahırımı, ağılımı her şeyimi yaktı geçti. Burada ayaküstü kaldım, evden sırtımdaki elbiseyle kaçtım." dedi.

Eski, yangından sonra oğlunun evi ve hayvanlarını kontrol etmek için dağa geldiğini, "Her taraf yanmış." deyince büyük üzüntü yaşadığını kaydetti.

"Hayvanlarımın yanarak ölmesine çok üzüldüm"

Evine geri döndüğünde taş üstünde taş kalmadığını, çoğu hayvanının yandığını gördüğünü belirten Eski, şöyle konuştu:

"Burada düzenimi kurdum. Yaşlanınca hayvanları azalttım, onlar da evin etrafından otlanıyorlardı, öyle yaşıyordum. Hayatımda böyle bir afet görmedim. Biraz param vardı. Valizin içindeki param da yandı. Çok değildi ama o da gitti. Torunuma hediye, hayvanlarıma yem alacaktım o parayla, o da gitti. Yanarak can vermek kolay bir şey değil. Yangında neyim varsa yandı ama hayvanlarımın yanarak ölmesine çok üzüldüm. Bir tekem vardı, beni görünce koşar yanıma gelirdi, adına 'Billoş' diyordum. Yanımdan hiç ayrılmazdı, boynuzuyla beni severdi. Allah sabrımı artırsın şimdi."

Eski, evi ve hayvanların bir kısmı yanmış da olsa Allah ömür verdiği sürece burada yaşamaya devam edeceğini dile getirdi.

Manavgat, Antalya, Yangın, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvanlarının yanarak telef olmasının acısını yaşayan çoban, hasar gören evini terk etmiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı 11:22 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi 11:02 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu 10:48 Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu
Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık 10:34 Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor 10:23 Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi 09:48 MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi
Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! 09:34 Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! "Amca kaç" diye bağırdığı kişi sele teslim oldu Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak 08:45 Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak

Son Dakika Haberleri
11:27 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
11:21 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı
11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı
11:01 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi
10:55 Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, "Fenerbahçe'de oynamak rüya gibi" dedi
10:37 Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygıyla andı
10:23 Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor
10:11 Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
10:11 Cumhurbaşkanı kararıyla, afetlerde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı
10:03 Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:28
Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı         
11:20
Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, "Fenerbahçe'de oynamak rüya gibi" dedi         
10:56
Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygıyla andı Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygıyla andı         
10:38
31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek         
10:25
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı         
09:44
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi         
16:29
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 11:35:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvanlarının yanarak telef olmasının acısını yaşayan çoban, hasar gören evini terk etmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement