Hayvanlarının yanarak telef olmasının acısını yaşayan çoban, hasar gören evini terk etmiyor - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında hayvanlarının bir kısmını kaybetmenin acısını yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Eski, evi hasar görmesine rağmen bölgeden ayrılmak istemiyor.

Sevinç Mahallesi'nden uzakta, dağlık alanda kendi elleriyle yaptığı iki odalı taş evde yaşayan Eski, etrafta başka kimsenin olmadığı yerde ailesiyle yıllarca mutlu bir hayat sürdü.

Burada büyüttüğü 5 çocuğunu evlendiren Eski, eşiyle hayvanlara bakarak kimseye muhtaç olmadan yaşarken 28 Temmuz'da başlayan ve günler sonra kontrol altına alınan yangında büyük üzüntü yaşadı.

Gençliğinde sırtında taşıyarak yaptığı taş evinin, gözü gibi baktığı hayvanlarının bir kısmının ve hatıralarının bir anda kül olmasının acısını yaşayan Eski, az gören gözlerine ve yaşlı haline rağmen yanan evini terk etmiyor.

Yangında 80 keçisinden 50'sinin telef olduğunu belirten 82 yaşındaki Eski, başından geçenleri AA muhabiriyle paylaştı.

"Bu yangın beni de yaktı geçti"

Eski, yükselen dumandan Manavgat'ın yanmaya başladığını anladıklarını, alevlerin birkaç gün sonra köylerinin etrafını sardığını söyledi.

Oğlunun gelmesiyle yanarak ölmekten kurtulduğunu belirten Eski, "Ben ömrümde böyle bir yangın görmedim. Bu yangın beni de yaktı geçti. Burada yaşıyordum, bir yangın geldi, hayvanlarımı, evimi, ahırımı, ağılımı her şeyimi yaktı geçti. Burada ayaküstü kaldım, evden sırtımdaki elbiseyle kaçtım." dedi.

Eski, yangından sonra oğlunun evi ve hayvanlarını kontrol etmek için dağa geldiğini, "Her taraf yanmış." deyince büyük üzüntü yaşadığını kaydetti.

"Hayvanlarımın yanarak ölmesine çok üzüldüm"

Evine geri döndüğünde taş üstünde taş kalmadığını, çoğu hayvanının yandığını gördüğünü belirten Eski, şöyle konuştu:

"Burada düzenimi kurdum. Yaşlanınca hayvanları azalttım, onlar da evin etrafından otlanıyorlardı, öyle yaşıyordum. Hayatımda böyle bir afet görmedim. Biraz param vardı. Valizin içindeki param da yandı. Çok değildi ama o da gitti. Torunuma hediye, hayvanlarıma yem alacaktım o parayla, o da gitti. Yanarak can vermek kolay bir şey değil. Yangında neyim varsa yandı ama hayvanlarımın yanarak ölmesine çok üzüldüm. Bir tekem vardı, beni görünce koşar yanıma gelirdi, adına 'Billoş' diyordum. Yanımdan hiç ayrılmazdı, boynuzuyla beni severdi. Allah sabrımı artırsın şimdi."

Eski, evi ve hayvanların bir kısmı yanmış da olsa Allah ömür verdiği sürece burada yaşamaya devam edeceğini dile getirdi.