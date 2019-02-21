Hayvansal Gıdalardaki Farmakolojik Maddelerde Düzenleme
29 dakika önce
Hayvansal gıdalarda bulunabilecek bazı farmakolojik aktif maddelere ilişkin listede değişiklikliğe gidildi.
Hayvansal gıdalarda bulunabilecek bazı farmakolojik aktif maddelere ilişkin listede değişiklikliğe gidildi.
Tarım ve Orman Bakanlığının, "Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum
Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, yönetmelikte yer alan izinli maddeler listesindeki "eprinomektin, fluazuron ve izofluran" isimli aktif maddelerin maksimum kalıntı limitleri değişen oranlarda yeniden belirlenirken, "alarelin, bromelain, domuz prolaktin, fluralaner, solvent nafta" isimli aktif maddeler listeye eklendi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:39 Kaynak: AA
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