Son Dakika Haberleri: Hayvansal Gıdalardaki Farmakolojik Maddelerde Düzenleme

Hayvansal Gıdalardaki Farmakolojik Maddelerde Düzenleme

29 dakika önce

Hayvansal gıdalarda bulunabilecek bazı farmakolojik aktif maddelere ilişkin listede değişiklikliğe gidildi.

Hayvansal Gıdalardaki Farmakolojik Maddelerde Düzenleme, System.String[]
Hayvansal gıdalarda bulunabilecek bazı farmakolojik aktif maddelere ilişkin listede değişiklikliğe gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikte yer alan izinli maddeler listesindeki "eprinomektin, fluazuron ve izofluran" isimli aktif maddelerin maksimum kalıntı limitleri değişen oranlarda yeniden belirlenirken, "alarelin, bromelain, domuz prolaktin, fluralaner, solvent nafta" isimli aktif maddeler listeye eklendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:39 Kaynak: AA

Maksimum, Ekonomi
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