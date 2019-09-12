Hayvansal üretim istatistikleri

Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı haziran sonu itibarıyla 18 milyon 251 bin olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı haziran sonu itibarıyla 18 milyon 251 bin, küçükbaş hayvan sayısı 49 milyon 816 bin oldu. Söz konusu dönemde koyun sayısı 38 milyon 448 bin, keçi sayısı da 11 milyon 368 bin olarak tespit edildi.

Büyükbaş, küçükbaş hayvan sayıları doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı vasıtasıyla ilçe detayında İstatistiki Veri Ağı (İVA) sistemi aracılığıyla derleniyor. İVA, bakanlık bünyesinde kurulmuş bir veri giriş sistemi olup, bu sisteme veriler elektronik ortamda bakanlığın il ve ilçe teşkilatlarındaki sorumlu personel tarafından giriliyor.