Hayvansal üretim istatistikleri açıklandı
28 dakika önce
Büyükbaş hayvan sayısı 2019'un Haziran ayında 18 milyon baş oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
Büyükbaş hayvan sayısı 2019'un Haziran ayında 18 milyon baş oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Haziran dönemi hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; büyükbaş hayvan sayısı Haziran ayı sonu itibariyle 18 milyon 251 bin baş, toplam küçükbaş hayvan sayısı ise 49 milyon 816 bin baş oldu.
Aydı dönemde koyun sayısı 38 milyon 448 bin baş, keçi sayısı da 11 milyon 368 bin baş olarak gerçekleşti. - İSTANBUL
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