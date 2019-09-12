Son Dakika Haberleri: Hayvansal üretim istatistikleri açıklandı
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Hayvansal üretim istatistikleri açıklandı

28 dakika önce

Büyükbaş hayvan sayısı 2019'un Haziran ayında 18 milyon baş oldu.

Hayvansal üretim istatistikleri açıklandı, System.String[]

Büyükbaş hayvan sayısı 2019'un Haziran ayında 18 milyon baş oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Haziran dönemi hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; büyükbaş hayvan sayısı Haziran ayı sonu itibariyle 18 milyon 251 bin baş, toplam küçükbaş hayvan sayısı ise 49 milyon 816 bin baş oldu.


Aydı dönemde koyun sayısı 38 milyon 448 bin baş, keçi sayısı da 11 milyon 368 bin baş olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
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