Hayvansal ürünlerde ihracat artıyor
1 saat önce
Türkiye'nin hayvancılık ürünleri ihracatı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 803,5 milyon dolara ulaştı.
Türkiye'nin hayvancılık ürünleri ihracatı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 803,5 milyon dolara ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:05
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