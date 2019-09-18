Son Dakika Haberleri: Hayvansal ürünlerde ihracat artıyor
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Hayvansal ürünlerde ihracat artıyor

1 saat önce

Türkiye'nin hayvancılık ürünleri ihracatı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 803,5 milyon dolara ulaştı.

Hayvansal ürünlerde ihracat artıyor, System.String[]

Türkiye'nin hayvancılık ürünleri ihracatı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 803,5 milyon dolara ulaştı.

Türkiye, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:05 
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