Hayvansal ürünlerden yumurta fiyatı 2019'da azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hayvansal ürünlerden yumurta fiyatı 2019'da azaldı - Son Dakika Ekonomi

Hayvansal ürünlerden yumurta fiyatı 2019'da azaldı

6 saat önce

Canlı hayvanlardan sığır (kültür) fiyatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,25 azaldı.

Hayvansal ürünlerden yumurta fiyatı 2019'da azaldı, System.String[]

Canlı hayvanlardan sığır (kültür) fiyatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,25 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri verilerini açıkladı. Buna göre; 2019 yılında bir önceki yıla göre sığır (yerli) fiyatı yüzde 2,74 azalış gösterdi. Bir önceki yıla göre en az artış gösteren canlı hayvanlar yüzde 0,61 ile sığır (kültür melezi) ve yüzde 4,77 ile tiftik keçisi oğlağı fiyatında oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre en fazla artış yüzde 17,71 ile kıl keçisi ve yüzde 19,87 ile kıl keçisi oğlağı fiyatlarında gerçekleşti.


Hayvansal ürünlerden yumurta fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 3,54 azaldı


Hayvansal ürünlerden 2019 yılında bir önceki yıla göre en az artış gösteren yüzde 1,48 ile yapağı oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre bal yüzde 15,94, inek sütü yüzde 20,87 ve koyun sütü yüzde 21,12 artış gösterdi.


Canlı hayvan değerinde yıllık yüzde 13,09 artış gerçekleşti


2019 yılında bir önceki yıla göre büyükbaş hayvanların değeri yüzde 8,46 artarak 112,86 milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 25,36 artarak 46,48 milyar TL oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre kümes hayvanlarının değeri ise yüzde 20,86 artarak 5,91 milyar TL oldu.


Hayvansal ürün üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 18,66 arttı


2019 yılında bir önceki yıla göre toplam süt üretim değeri yüzde 24,64 artarak 43,65 milyar TL ve toplam kırmızı et üretim değeri yüzde 17,41 artarak 38,14 milyar TL ve bal üretim değeri yüzde 16,44 artarak 4,27 milyar TL oldu. 2019 yılında yumurta üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 2,27 azalarak 7,35 milyar TL oldu. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:23 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti         
14:12
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler         
12:23
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:12:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvansal ürünlerden yumurta fiyatı 2019'da azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]