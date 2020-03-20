Hayvansal ürünlerden yumurta fiyatı 2019'da azaldı

Canlı hayvanlardan sığır (kültür) fiyatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,25 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri verilerini açıkladı. Buna göre; 2019 yılında bir önceki yıla göre sığır (yerli) fiyatı yüzde 2,74 azalış gösterdi. Bir önceki yıla göre en az artış gösteren canlı hayvanlar yüzde 0,61 ile sığır (kültür melezi) ve yüzde 4,77 ile tiftik keçisi oğlağı fiyatında oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre en fazla artış yüzde 17,71 ile kıl keçisi ve yüzde 19,87 ile kıl keçisi oğlağı fiyatlarında gerçekleşti.



Hayvansal ürünlerden yumurta fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 3,54 azaldı



Hayvansal ürünlerden 2019 yılında bir önceki yıla göre en az artış gösteren yüzde 1,48 ile yapağı oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre bal yüzde 15,94, inek sütü yüzde 20,87 ve koyun sütü yüzde 21,12 artış gösterdi.



Canlı hayvan değerinde yıllık yüzde 13,09 artış gerçekleşti



2019 yılında bir önceki yıla göre büyükbaş hayvanların değeri yüzde 8,46 artarak 112,86 milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 25,36 artarak 46,48 milyar TL oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre kümes hayvanlarının değeri ise yüzde 20,86 artarak 5,91 milyar TL oldu.



Hayvansal ürün üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 18,66 arttı



2019 yılında bir önceki yıla göre toplam süt üretim değeri yüzde 24,64 artarak 43,65 milyar TL ve toplam kırmızı et üretim değeri yüzde 17,41 artarak 38,14 milyar TL ve bal üretim değeri yüzde 16,44 artarak 4,27 milyar TL oldu. 2019 yılında yumurta üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 2,27 azalarak 7,35 milyar TL oldu. - İSTANBUL