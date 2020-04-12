Son Dakika › Güncel › Hayvansever aç kalan sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika
Hayvansever aç kalan sokak hayvanlarını besledi
6 saat önce
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesine,koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle hayvan sever dolaştıkları sokaklardaki hayvanları besledi.
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesine,koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle hayvan sever dolaştıkları sokaklardaki hayvanları besledi. Gaziantep Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği üyesi Bekir Şentürk, sokakları dolaşarak hayvanları besledi. Şentürk, yasakla birlikte sokakların boşalması ile hayvanların aç kaldığını belirterek, vatandaşlardan evlerinin önüne sokak hayvanları için yemek ve su bırakmalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:50 Kaynak: DHA
Son Dakika Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin değerlendirme Açıklaması Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek