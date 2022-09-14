Hayvansever akademisyenin aracına zarar veren kişi yakalandı

KOCAELİ'de sokak hayvanlarını besleyen öğretim görevlisi Kadir Tekin'in kamyonetinin kaportasını kazıyarak yazılar yazıp, tehditlerde bulunan D.K. yakalandı.

Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Kadir Tekin'in sokak hayvanlarını beslemesinden rahatsız olan kişi, 5 Eylül günü İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan kamyonetinin kaportasına, 'Yemek dökme son uyarı' yazarak tehditte bulundu. Aynı kişi 12 Eylül günü ise kamyonetin kaportasına keskin bir cisimle 'NBR' yazısını yazarken, silecek lastiklerini de kesti. Sileceklere sıkıştırılan bir kağıda ise 'Motorunu seviyor musun? Ensendeyim' yazılı tehdit notu bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Tekin'in aracına zarar veren, tehdit notları bırakan kişinin aynı mahallede oturan D.K. olduğunu belirledi. 'Mala zarar verme' suçundan gözaltına alınan D.K. dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadir Tekin hayvanları beslemesi nedeniyle daha önce kendisine tehditte bulunan kişinin oğlu tarafından olayın gerçekleştirildiğini belirterek, "Yemek verme, buraya dökme diyen bir kişi vardı. 1 yıl önce besleme yaparken karşıma çıkmıştı. 'Ne biçim eğitmensin babana yakışanı yap' demişti. Bu kişinin oğluymuş" dedi.