Hayvansever akademisyenin aracına zarar veren kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvansever akademisyenin aracına zarar veren kişi yakalandı

14.09.2022 11:03
Hayvansever akademisyenin aracına zarar veren kişi yakalandı

KOCAELİ'de sokak hayvanlarını besleyen öğretim görevlisi Kadir Tekin'in kamyonetinin kaportasını kazıyarak yazılar yazıp, tehditlerde bulunan D.K. yakalandı.

KOCAELİ'de sokak hayvanlarını besleyen öğretim görevlisi Kadir Tekin'in kamyonetinin kaportasını kazıyarak yazılar yazıp, tehditlerde bulunan D.K. yakalandı.

Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Kadir Tekin'in sokak hayvanlarını beslemesinden rahatsız olan kişi, 5 Eylül günü İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan kamyonetinin kaportasına, 'Yemek dökme son uyarı' yazarak tehditte bulundu. Aynı kişi 12 Eylül günü ise kamyonetin kaportasına keskin bir cisimle 'NBR' yazısını yazarken, silecek lastiklerini de kesti. Sileceklere sıkıştırılan bir kağıda ise 'Motorunu seviyor musun? Ensendeyim' yazılı tehdit notu bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Tekin'in aracına zarar veren, tehdit notları bırakan kişinin aynı mahallede oturan D.K. olduğunu belirledi. 'Mala zarar verme' suçundan gözaltına alınan D.K. dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadir Tekin hayvanları beslemesi nedeniyle daha önce kendisine tehditte bulunan kişinin oğlu tarafından olayın gerçekleştirildiğini belirterek, "Yemek verme, buraya dökme diyen bir kişi vardı. 1 yıl önce besleme yaparken karşıma çıkmıştı. 'Ne biçim eğitmensin babana yakışanı yap' demişti. Bu kişinin oğluymuş" dedi.


YORUMLAR
500
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 17 zanlı tutuklandı Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 17 zanlı tutuklandı HAYVANSEVER AKADEMİSYENE BU KEZ DE 'ENSENDEYİM' TEHDİDİ HAYVANSEVER AKADEMİSYENE BU KEZ DE 'ENSENDEYİM' TEHDİDİ
Kaynak: DHA

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvansever akademisyenin aracına zarar veren kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:00 Hatay'da kayıp olarak aranan tüccarın cansız bedeni zeytinlikte bulundu: Katili iş ortağı çıktı
10:49 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalistler İspanya ve Almanya oldu
10:44 Sosyal konut projesinde hak sahibi olamayanlar başvuru ücreti geri alabilecek mi?
10:43 Şiddet iddialarını kabul etmedi! Uygunsuz mesajları tekrar gündem olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Hesaplaşacağız
10:40 Dolar/TL kuru 18,25 seviyesinde
10:15 İlermeyen atı yumruklayan zalim seyyar satıcı gözaltında
10:07 MİT'ten PKK kampına operasyon! İki örgüt mensubu yakalandı
09:58 İstanbul'da "fal kafe" tartışması! Bir kahve için 300 lira isteyip savunma yaptılar: Falcılık değil terapi
09:53 Esenler'de motosikletli magandalar, yolcu almak için duran taksi şoförünü öldüresiye dövdü
09:54 50 askeri şehit olan Azerbaycan, Ermenistan askerlerini Bayraktar SİHA'larla imha etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 11:12:21. #1.13#
SON DAKİKA: Hayvansever akademisyenin aracına zarar veren kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement