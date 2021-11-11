Üye Girişi
HAYVANSEVER AYSUN'A SALDIRIP ÇENESİNİ KIRDIĞI İDDİA EDİLEN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

HAYVANSEVER AYSUN'A SALDIRIP ÇENESİNİ KIRDIĞI İDDİA EDİLEN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİ

11.11.2021 11:38

ESKİŞEHİR'de kırsal Akpınar Mahallesi'nde sokak hayvanlarını besleyen hayvansever Aysun Korkar'a (42), saldırıp çenesini kırdığı iddia edilen Sabih Bozok (54) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

ESKİŞEHİR'de kırsal Akpınar Mahallesi'nde sokak hayvanlarını besleyen hayvansever Aysun Korkar'a (42), saldırıp çenesini kırdığı iddia edilen Sabih Bozok (54) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Eskişehir 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada Bozok'a kasten yaralama ve tehdit suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşmada Bozok, suçlamayı kabul etmezken, hayvansever Aysun Korkar ise hak ettiği cezayı alması için hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.?

Eskişehir'de oturan evli ve 3 çocuk annesi Aysun Korkar, oğlu Arda (15) ve arkadaşı Beyza Yerlikaya (25) ile geçen haziran ayında sokak hayvanlarını beslemek için gittiği Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'nde iddiaya göre, orada hayvanları beslemesini istemeyen Sabih Bozok'un saldırısına uğradı. Aysun Korkar, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınırken, çenesinde 2 kırık tespit edildi. Geçirdiği ameliyatın ardından çenesine platin takılan Korkar, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Sabih Bozok ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'nca tutuksuz sanık Sabih Bozok hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Bozok hakkında kasten yaralama ve tehdit suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis isteminin yanı sıra Aysun Korkar'ın çenesindeki kırıklar nedeniyle verilecek cezanın da yarı oranında artırılması talep edildi. Eşi Ayşegül Bozok (48) hakkında ise 'tehdit, hakaret' iddiasıyla 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Sabih Bozok, eşi Ayşegül Bozok, Aysun Korkar ile dosyada mağdur olarak yer alan oğlu Arda Şenel ve Beyza Yerlikaya katıldı. Sanık Sabih Bozok hakim karşısındaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi, hayvanlara yemek verirken kendisini etrafı pislettikleri için uyardığını belirterek, şunları söyledi:

"Olay tarihinde evimdeydim, müştekiler geldi. Sokak köpeklerine tavuk kemikleri, attılar ve attıkları yer benim evimin bahçe kısmıdır. Çocuklarımız burada oyun oynar. Yiyecek artıkları etrafı pisletir ve koku yapar. Bu nedenle kendilerini uyardım. Komşularımız da bu duruma karşı çıktı. Onlar da uyardılar. Aysun Hanım 'istediğim yere istediğimi atarım' şeklinde sözlerle karşı çıktı 'siz kim oluyorsunuz" dedi bana saldırdı, hakaret içeren sözler sarf etti. Benim kolumdan tuttu, ben kesinlikle Aysun'a vurmadım, oğlu Arda bana yumruk attı, ayrıca kafa atmak istedi. Annesi arkamdan beni tuttu, Arda da bana vurmaya çalışıyordu, ben eğilince muhtemelen annesine vurdu. Aysun düştü, ben kesinlikle vurmadım, hakaret, tehdit içeren söz söylemedim. Sadece yiyecek attıklarından rahatsız olduğum için bunu yapmamalarını istedim. Kesinlikle olay anında elimde taş yoktur. Aysun kendisi sırtıma çıkmıştı, ben de eğilince kendisi yere düştü. Muhtemelen oğlunun savurduğu darbe ona geldi. Baygınlık geçirmedi, olay anında mağdur Aysun'un botokstan çıkıp geldiğini anladım? dedi.

EŞİNE DE 4 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Davanın diğer şüphelisi olarak dosyada yer alan Sabih Bozok'un eşi Ayşegül Bozok da "Sokak köpeklerini beslemek bahanesiyle evimizin yanına atıyorlardı, atıklar koku yapıyorlardı rahatsız oluyorduk. Köpekler artıkları getirip kapımızın önüne gömüyorlardı. Müştekiler 'karışamazsınız istediğimiz yere hayvan yemi bırakırız' şeklinde cevap verdiler, kcamın üstüne tavuk kemiği ve atık yemlerden attı, çocuk Arda da eşime yumruk vurdu. Mağdur Aysun kemikleri eşime attıktan sonra eşim ona 'terbiyesizlik yapma' dedi, Aysun eşimin arka taraftan sırtına doğru atladı, Arda da önden saldırdı, olay çok kısa süreçte gerçekleşti. Ben Aysun'a 'ne yapıyorsunuz bayan" diye bağırdım, eşim Aysun'a vurmadı, suçlamaları kabul etmem. Beraatimi isterim, ben kimseye vurmadım? diye konuştu.

'TAŞLA BANA VURDU, GEÇİCİ KÖRLÜK YAŞADIM'

Olayda çene kemiği kırılan Aysun korkar da şikayetçi olduğunu, sanıkların ceza almasını istediğini belirerek, "Olay günü, sokak hayvanlarını beslemek için olay yerine gitmiştik. Yanımızda tavuk kemiği ve hazır köpek maması vardı. Sanıklar buna karşı çıktılar, Sabih köpekleri taşladı, 'siz gittikten sonra köpekleri zehirleyeceğim' dedi. Hayvanlara nasıl taş atarsın?? dediğimde elindeki taşla bana vurdu, yere düştüm. Geçici körlük yaşadım, Ayşegül de küfürler etti. Sanıklardan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum? dedi. Davada Aysun Korkar'ın oğlu Arda Şenel ile Beyza Yerlikaya'nın yanı sıra tanıkların da ifadesi alınırken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

'SADECE HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aysun Korkar, sanıkların sadece hak ettikleri cezayı alması için hukuki mücadeleyi sürdürdüğünü belirterek, 'Bugün mahkememizin ilk günüydü, davamız başladı. Davamın sonuna kadar arkasındayım. Ceza almasını istiyorum tabii ki. Bunun burada kalmasını istemiyorum. Dilsiz kulların sesi olmak istiyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Aylardır çektiğim acılarla, çenemdeki kırıklarla yaşıyorum. Ceza alması için uğraşacağım, ceza alsın istiyorum. Hukuki mücadeleme devam edeceğim. Ben ilk değilim, belki de son da olmayabilirim. Benden sonra da insanlık vazifesini yerine getirmek isteyen arkadaşlarım, sokaktaki hayvanları beslemeye çalışırken aynı duruma maruz kalmasınlar diye ben sonuna kadar uğraşacağım' dedi.

HAYVANSEVER AYSUN'A SALDIRIP ÇENESİNİ KIRDIĞI İDDİA EDİLEN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİ
HAYVANSEVER AYSUN'A SALDIRIP ÇENESİNİ KIRDIĞI İDDİA EDİLEN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİ
HAYVANSEVER AYSUN'A SALDIRIP ÇENESİNİ KIRDIĞI İDDİA EDİLEN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİ
HAYVANSEVER AYSUN'A SALDIRIP ÇENESİNİ KIRDIĞI İDDİA EDİLEN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİ
HAYVANSEVER AYSUN'A SALDIRIP ÇENESİNİ KIRDIĞI İDDİA EDİLEN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİ
HAYVANSEVER AYSUN'A SALDIRIP ÇENESİNİ KIRDIĞI İDDİA EDİLEN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİ
HAYVANSEVER AYSUN'A SALDIRIP ÇENESİNİ KIRDIĞI İDDİA EDİLEN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİ
HAYVANSEVER AYSUN'A SALDIRIP ÇENESİNİ KIRDIĞI İDDİA EDİLEN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİ

Asliye Ceza Mahkemesi, Eskişehir, Hakaret, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAYVANSEVER AYSUN'A SALDIRIP ÇENESİNİ KIRDIĞI İDDİA EDİLEN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi 11:58 İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi Çin'de araçlar kar fırtınası altında kaldı 11:41 Çin'de araçlar kar fırtınası altında kaldı Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak 11:32 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak
Eşini öldürmek isterken baldızını öldüren sanık 'iyi hal' indirimi aldı 11:19 Eşini öldürmek isterken baldızını öldüren sanık 'iyi hal' indirimi aldı Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu 11:05 Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi
Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi 10:20 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi Öğretmenin 09:53 Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma

Son Dakika Haberleri
11:54 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
11:36 Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı
11:31 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak
11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
11:19 Eşini öldürmek isterken baldızını öldüren sanık 'iyi hal' indirimi aldı
11:18 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:14 40 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu
11:05 Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu
11:02 Conte, cinsel ilişki ve yeme içmeye yasak getirdi
10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti         
11:55
Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı         
11:36
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi         
11:09
Conte, cinsel ilişki ve yeme içmeye yasak getirdi Conte, cinsel ilişki ve yeme içmeye yasak getirdi         
11:02
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı         
09:43
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 12:04:12. #1.12#
SON DAKİKA: HAYVANSEVER AYSUN'A SALDIRIP ÇENESİNİ KIRDIĞI İDDİA EDİLEN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement