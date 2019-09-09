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Hayvansever çift, barınakta evlendi

1 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oturan hayvansever çift, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi'nde, kedi ve köpeklerin arasında nikah kıydı.

Hayvansever çift, barınakta evlendi, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oturan hayvansever çift, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi'nde, kedi ve köpeklerin arasında nikah kıydı.

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi'nde düzenlenen nikah töreninde Ayşe ve Mustafa Karaca çifti, barınakta bulunan kedi ve köpeklerin yanında 'evet' diyerek hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah törenine, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu, yakınları ve hayvanseverler katıldı. Merkezde bulunan kedi ve köpeklere papyon takıldı. Genç çift törene katılan davetlilere nikah şekeri yerine hayvan maması dağıttı. Çift nikahın ardından Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi görevlileriyle eğlendi.

Gazetecilere açıklama yapan Ayşe Karaca, hayalinin böyle bir ortamda evlenmek olduğunu belirterek, bunu gerçekleştirdiği için Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Ayşe Karaca, şunları söyledi:

"İnsanı insan yapan merhamet ve vicdan, bir kap mama, bir kap su ve çokça sevgi. Bizler en saf ve en temiz duygulara sahip olan dostlarımızla bu birlikteliğimizi gerçekleştirmek ve 'evet' demek istedik. Hayallerimiz gerçek oldu, tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Çok özel bir günde, patili dostlarımızla beraberiz. Çünkü her şeyden önce onlar bizden sevgi bekliyor."

Mustafa Karaca da, "Bir kap su, bir kap sevgi. Başka bir şey değil" dedi.

Mustafa Karaca, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:39 Kaynak: DHA
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