Hayvansever çift, mesai sonrası vakitlerini sokak hayvanlarına ayırıyor - Son Dakika

Nevşehir'de sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çaba harcayan genç çift, bagajında yem ve su bulunan araçlarıyla mahalle mahalle geziyor.

Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde klinik yardımcısı olarak çalışan Nehir Solak ile bir firmada yöneticilik yapan Mehmet Solak, çevrelerinde hayvanseverlikleriyle tanınıyor.

Mesaiden arta kalan vakitlerinde ve hafta sonları sokak hayvanlarıyla ilgilenen Nehir ve Mehmet Solak, bu çerçevedeki çalışmaları sırasında tanışarak 4 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

Kendilerine ait otomobille iş çıkışı sokak sokak dolaşan çift, her gün onlarca kedi ve köpeğe yiyecek ulaştırıyor.

Karşılaştıkları hayvanların basit sağlık kontrollerini de yapan çift, yaralı olanları veya tedaviye gereksinim duyanları veterinere götürüyor.

Tüm bunları kendi bütçelerinden karşılayan Solak çiftine, zaman zaman yakınları ve arkadaşları da destek veriyor.

Nehir Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri hayvanlarla ilgilendiğini, sokakta çaresiz kalmış bir hayvanı kendi elleriyle beslemekten çok mutlu olduğunu belirtti.

Araçlarından mama ve suyu hiç eksik etmediklerini, yolda giderken gördükleri sokak hayvanlarına yardım ettiklerini anlatan Solak, şöyle konuştu:

"Sokaklarda hayvanlar için mama dağıtıp, tedavi durumlarında onlara el uzatıyoruz. Yaz kış fark etmiyor. İnsanlar eskiye göre biraz bilinçlendi ama bana göre hala yetersiz. Yemek artığı insanlar için bir şey ifade etmiyor ama hayvanları hayata tutunduruyor. Çünkü onlar da insanlara emanet edilmiş sessiz varlıktır."

Zamanı ve enerjisinin çok büyük bölümünü sokak hayvanlarına ayırdığını ifade eden Solak, eşinin de kendisiyle aynı çaba içinde bulunmasının önemli bir avantaj olduğunu kaydetti.



Hayatın çevredeki ve doğadaki diğer canlılarla güzel olduğunu vurgulayan Solak, şunları söyledi:



"Önümüze sakatlanmış veya tedavi gereken havanlar çıkıyor. Bu durumda hayvanı veterinere götürüp tedavi ettiriyoruz. Hayvanların tedavi aşamasıyla ilgilenirken daha fazla bilgiye sahip olamam gerektiğini düşündüğüm için ikinci üniversiteyi okudum. Açık öğretim fakültesi laborant ve veteriner sağlık bölümünden mezun oldum. Öğrendiğimiz bilgiler de işime yarıyor. Sokak hayvanları benim için hayatı ifade ediyor. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum."

"İnsanlara tavsiyelerde de bulunuyoruz"

Mehmet Solak da uzun süredir hayvan beslediğini ancak eşiyle tanıştıktan sonra daha hassas davranmaya başladığını belirtti.

Sokak hayvanlarıyla sürekli ilgilenmelerinin, çevrelerindeki bazı kişilerce tuhaf karşılandığını anlatan Solak, amaçlarının tüm canlıların sorunsuz yaşamasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Havaların ısındığı bugünlerde insanların hayvanlara karşı daha duyarlı olması gerektiğini kaydeden Solak, "Sokaklarda yaşayan hayvanlara yiyecek ve su bırakırken aynı zamanda insanlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Özellikle yaz günlerinde bir kap su vermeleri gerektiğini anlatıyoruz. Bütün canlılarla ilgilenmeye çalışıyoruz, bu durum stres atmamızı da sağlıyor." diye konuştu.