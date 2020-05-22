Hayvansever çift, mesai sonrası vakitlerini sokak hayvanlarına ayırıyor - Son Dakika

Hayvansever çift, mesai sonrası vakitlerini sokak hayvanlarına ayırıyor

Nevşehir'de sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çaba harcayan genç çift, bagajında yem ve su bulunan araçlarıyla mahalle mahalle geziyor.

Nevşehir'de sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çaba harcayan genç çift, bagajında yem ve su bulunan araçlarıyla mahalle mahalle geziyor.

Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde klinik yardımcısı olarak çalışan Nehir Solak ile bir firmada yöneticilik yapan Mehmet Solak, çevrelerinde hayvanseverlikleriyle tanınıyor.

Mesaiden arta kalan vakitlerinde ve hafta sonları sokak hayvanlarıyla ilgilenen Nehir ve Mehmet Solak, bu çerçevedeki çalışmaları sırasında tanışarak 4 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

Kendilerine ait otomobille iş çıkışı sokak sokak dolaşan çift, her gün onlarca kedi ve köpeğe yiyecek ulaştırıyor.

Karşılaştıkları hayvanların basit sağlık kontrollerini de yapan çift, yaralı olanları veya tedaviye gereksinim duyanları veterinere götürüyor.

Tüm bunları kendi bütçelerinden karşılayan Solak çiftine, zaman zaman yakınları ve arkadaşları da destek veriyor.

Nehir Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri hayvanlarla ilgilendiğini, sokakta çaresiz kalmış bir hayvanı kendi elleriyle beslemekten çok mutlu olduğunu belirtti.

Araçlarından mama ve suyu hiç eksik etmediklerini, yolda giderken gördükleri sokak hayvanlarına yardım ettiklerini anlatan Solak, şöyle konuştu:

"Sokaklarda hayvanlar için mama dağıtıp, tedavi durumlarında onlara el uzatıyoruz. Yaz kış fark etmiyor. İnsanlar eskiye göre biraz bilinçlendi ama bana göre hala yetersiz. Yemek artığı insanlar için bir şey ifade etmiyor ama hayvanları hayata tutunduruyor. Çünkü onlar da insanlara emanet edilmiş sessiz varlıktır."

Zamanı ve enerjisinin çok büyük bölümünü sokak hayvanlarına ayırdığını ifade eden Solak, eşinin de kendisiyle aynı çaba içinde bulunmasının önemli bir avantaj olduğunu kaydetti.

Hayatın çevredeki ve doğadaki diğer canlılarla güzel olduğunu vurgulayan Solak, şunları söyledi:

"Önümüze sakatlanmış veya tedavi gereken havanlar çıkıyor. Bu durumda hayvanı veterinere götürüp tedavi ettiriyoruz. Hayvanların tedavi aşamasıyla ilgilenirken daha fazla bilgiye sahip olamam gerektiğini düşündüğüm için ikinci üniversiteyi okudum. Açık öğretim fakültesi laborant ve veteriner sağlık bölümünden mezun oldum. Öğrendiğimiz bilgiler de işime yarıyor. Sokak hayvanları benim için hayatı ifade ediyor. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum."

"İnsanlara tavsiyelerde de bulunuyoruz"

Mehmet Solak da uzun süredir hayvan beslediğini ancak eşiyle tanıştıktan sonra daha hassas davranmaya başladığını belirtti.

Sokak hayvanlarıyla sürekli ilgilenmelerinin, çevrelerindeki bazı kişilerce tuhaf karşılandığını anlatan Solak, amaçlarının tüm canlıların sorunsuz yaşamasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Havaların ısındığı bugünlerde insanların hayvanlara karşı daha duyarlı olması gerektiğini kaydeden Solak, "Sokaklarda yaşayan hayvanlara yiyecek ve su bırakırken aynı zamanda insanlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Özellikle yaz günlerinde bir kap su vermeleri gerektiğini anlatıyoruz. Bütün canlılarla ilgilenmeye çalışıyoruz, bu durum stres atmamızı da sağlıyor." diye konuştu.

Hayvansever çift, mesai sonrası vakitlerini sokak hayvanlarına ayırıyor

Mehmet Solak, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 12:04 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvansever çift, mesai sonrası vakitlerini sokak hayvanlarına ayırıyor - Son Dakika

Son Dakika

İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı "Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı         
18:09
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında         
18:02
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı         
18:02
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor         
17:58
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı         
17:52
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü         
17:49
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak         
17:43
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü         
17:31
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası         
17:05
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti         
17:02
Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış         
17:00
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi         
16:59
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı         
16:53
"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti         
16:52
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı         
16:47
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı         
16:41
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı         
16:23
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık         
16:06
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar         
16:04
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı         
15:48
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi         
15:45
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi         
15:37
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı         
15:31
Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi         
15:20
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor         
15:14
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 19:00:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvansever çift, mesai sonrası vakitlerini sokak hayvanlarına ayırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]