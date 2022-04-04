Hayvansever çift ormana terk edilen köpeklerin bakımını üstlendi - Son Dakika
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Hayvansever çift ormana terk edilen köpeklerin bakımını üstlendi

04.04.2022 11:02
Hayvansever çift ormana terk edilen köpeklerin bakımını üstlendi

İzmir'de yaşayan Murat Tabakoğlu ve nişanlısı Ülkü Cambaz, 10 yıldır ormanlık alana terk edilen köpeklerin bakımını yapıyor.

İzmir'de yaşayan Murat Tabakoğlu ve nişanlısı Ülkü Cambaz, 10 yıldır ormanlık alana terk edilen köpeklerin bakımını yapıyor.

Güvenlik görevlisi Murat Tabakoğlu'nun (41) hayvanlara olan ilgisi, 2012 yılında kardeşinin eve getirdiği köpek ile başladı.

Bu köpeğin bakımını üstlenen Tabakoğlu, bir süre sonra mahallelerindeki sahipsiz kedi ve köpekleri de besledi.

Görev yaptığı Buca ilçesinin Kaynaklar Mahallesi'nde sahipleri tarafından ormanlık alana terk edilen hayvanların aç kalmasına çok üzülen Tabakoğlu, hastane, lokanta ve diğer hayvanseverlerden topladıkları yemek artıklarıyla köpekleri beslemeye başladı.

Tabakoğlu'nun bu duyarlılığı nişanlısı Ülkü Cambaz'a da yansıdı. Tabakoğlu ve Cambaz, her gün topladıkları yemekleri ormanlık alandaki "can dostları"na götürüyor.

Köpeklerin karnını doyuran nişanlı çift ayrıca yaralı ya da hasta olanları tedavi ettiriyor.

"Onlarla birlikte olunca çok mutlu oluyoruz"

Murat Tabakoğlu, AA muhabirine, hayvanlarla ilgilenmeye başlamasının ardından hayata bakışının değiştiğini söyledi.

Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin kötü durumlarını görünce çok üzüldüğünü anlatan Tabakoğlu, "Onlarla birlikte olunca çok mutlu oluyoruz. İçimi büyük bir huzur kalıyor. Bu, yardım etmenin mutluluğu. Kafamı yastığı koyunca huzurlu bir şekilde uyuyorum. Yakın çevrem bu işi abarttığımı düşünüyor ama ben onlarla aynı fikirde değilim. Benim yaşadığım mutluluğu yaşamak isteyenler mutlaka kötü vaziyette olan aç bir hayvanı doyurmalı. Bizi örnek alan arkadaşlarım oldu. Onlar da artık beslemelere katılıyor." dedi.

Tabakoğlu, evinde de sokaktan sahiplendiği 2 kedi ve 3 köpeğin olduğunu kaydederek, "Onlarla zaman geçirmek çok güzel. Köpekler beslemeye gittiğimiz zaman arabamı görünce cama vurarak sevinç gösterisinde bulunuyor. O her şeye bedel. Mesela nişanlım ilk başlarda köpeklerden korkuyordu ama onların sevgi dolu davranışları karşısında o da kısa süre de adapte oldu. Artık köpekleri çok seviyor ve korkmuyor. Biz ormandan sahipsiz durumdaki yaklaşık 85 köpeği her gün doyuruyoruz." diye konuştu.

"Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz"

Ülkü Cambaz da nişanlısıyla yaptığı besleme sayesinde sokak hayvanlarını sevmeye başladığını, artık onlarsız yaşayamadığını söyledi.

Köpeklerden artık korkmadığını dile getiren Cambaz, "Sokaktaki aç hayvanları doyurmak bizi mutlu ediyor. Bütçemiz olursa onlar için çiftlik, bakım ve rehabilitasyon merkezi gibi yer açmak istiyoruz. Her ay maaşlarımızdan belli bir miktar onlar için harcıyoruz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bir sevgi alışverişi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Güvenlik Görevlisi, Köpek, İzmir, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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