Hayvansever çift sokakta buldukları köpeğe araçlarını tahsis etti - Son Dakika

Hayvansever çift sokakta buldukları köpeğe araçlarını tahsis etti

24.01.2021 11:21

Sinop'ta yaşayan Cavit-Gönül Soysal çifti, sokakta yaralı olarak buldukları ve sağlığına kavuşması için yardım eli uzattıkları köpeğe, soğuk kış günlerinde araçlarında barınma imkanı sağladı.

Sinop'ta yaşayan Cavit-Gönül Soysal çifti, sokakta yaralı olarak buldukları ve sağlığına kavuşması için yardım eli uzattıkları köpeğe, soğuk kış günlerinde araçlarında barınma imkanı sağladı.

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra 7 ay önce Sinop'a yerleşen emekli Cavit ve Gönül Soysal çifti, deniz kenarında yürüyüş yaptıkları sırada bir sokak köpeği ile karşılaştı.

Fırsat buldukça bu köpeğe mama vermeye başlayan Soysal çifti, sonraki günlerde köpeği göremez oldu.

Çift, köpeği bir süre sonra kentin farklı bir noktasında yaralı halde buldu ve hemen tedavi ettirdi.

"Çapkın" adını verdikleri ve soğuk kış günlerinde tekrar sokağa terk etmek istemedikleri köpeğe özel araçlarında bakmaya karar veren Soysal çifti, ciplerini adeta bir kulübeye çevirdi.

Soysal çifti, köpeğin havasız kalmaması için araçlarının camında boşluk bırakıp sık sık kontrol ediyor ve araçla gezintiye çıkarmayı da ihmal etmiyor.

"Günde iki üç kez dışarı çıkartıp gezdiriyoruz"

Gönül Soysal, AA muhabirine, Çapkın'ı sokakta bırakmaya gönüllerinin el vermediğini söyledi.

Evlerinin bahçesi olmadığını, bu nedenle bir kulübe yapamadıklarını anlatan Soysal, "Biz de bunun üzerine onu arabamıza koyduk. Baktım aracı sevdi, hiç sorun çıkarmadı. Şimdi soğuk kış günlerinde aracımızda yaşamaya devam ediyor." dedi.

Soysal, Çapkın'ın hayatından şimdilik çok memnun olduğunu dile getirerek, "Günde iki üç kez dışarı çıkartıp gezdiriyoruz. Mamasını veriyoruz. Keşke bahçemiz olsa da ona bir kulübe yapabilsek ama maalesef öyle bir imkanımız yok. Bahçe olmayınca çözüm olarak ona aracımızın kapılarını açtık." diye konuştu.

Sadece köpekleri değil, tüm canlıları çok sevdiklerini vurgulayan Sosyal, "Keşke birileri sahiplense ve bu hayvanlar sokakta kalmasa. Çapkın ve diğer köpekler için çok üzülüyorum. İmkanı olan herkesi bu hayvanları sahiplenmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Hayvansever çift sokakta buldukları köpeğe araçlarını tahsis etti
Hayvansever çift sokakta buldukları köpeğe araçlarını tahsis etti
Hayvansever çift sokakta buldukları köpeğe araçlarını tahsis etti
Hayvansever çift sokakta buldukları köpeğe araçlarını tahsis etti

İstanbul, Emekli, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvansever çift sokakta buldukları köpeğe araçlarını tahsis etti - Son Dakika


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