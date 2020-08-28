Hayvansever derneklerden Büyükşehir'e tam destek - Son Dakika

Hayvansever derneklerden Büyükşehir'e tam destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik iyileştirmeler kapsamında hayvansever dernekleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Hayvansever derneklerden Büyükşehir'e tam destek, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik iyileştirmeler kapsamında hayvansever dernekleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik projeleri geliştirmek ve yeni projeler konusunda görüşmek için hayvansever dernekleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün organize edilen istişare toplantısı Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç ve Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısına Can Dostları Derneği Başkanı Sibel Erdem, Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği (Gölvist) Başkanı Gülçin Taşkın, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği(Kohayder) Başkanı İlksen Aydın, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği(Kocaelider) Başkanı Selma Pilatin Pek, Kocaeli Doğa ve Hakları Savunucuları Derneği(Kohsavder) Başkanı Tülay Çetin Erdurmaz ve diğer ilçelerden gelen gönüllü hayvansever aktivistler katıldı.

Toplantıda sokak hayvanlarına yönelik Korona virüs sürecinde geriye dönük durum değerlendirilmesi ve Pandemi süreci tekrardan baş gösterirse nelerin yapılabileceği konularında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşıladıklarını ve yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayvanlar için yaptığı çalışmalardan bahseden Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, "Pandemi sürecinde sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalar ekiplerimiz tarafından işaretlendi. Bu bölgelere ivedilikle 2 araç ve 6 personel ile mama desteği sağlandı. Pandemi sürecinde ise Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 30 ton mama dağıtımı yaptık. Kendi ekiplerimizin yanında ilçe belediyelere de mama desteği sağladık. Ayrıca bu süreçte vatandaşımız da konserve mama hibesinde bulundu. Bunların dağıtımı da ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarımız derneklerimizle birlikte her zaman bir bütün olarak devam edecektir" dedi.

Hayvan bakımevlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması konusunda karar kılınan toplantıda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve hayvansever derneklerin bir arada çalışmalar gerçekleştireceği aktarıldı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayvansever derneklerden Büyükşehir'e tam destek - Son Dakika

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