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Hayvansever gençler, sokak hayvanlarını unutmadı

6 saat önce

Hayvansever gençler, sokak hayvanlarını unutmadıVan'da, İpekyolu Belediyesi organizasyonuyla, Pati Dostları Kurucusu Kader Cin öncülüğünde bir araya gelen üniversiteli hayvanseverler, Tuşba ilçesindeki Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret etti.

Hayvansever gençler, sokak hayvanlarını unutmadı

Van'da, İpekyolu Belediyesi organizasyonuyla, Pati Dostları Kurucusu Kader Cin öncülüğünde bir araya gelen üniversiteli hayvanseverler, Tuşba ilçesindeki Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret etti. Üniversiteliler, 'İpekyolu Belediyesi gönüllülerle el ele sokak hayvanlarının yanında' pankartı açarken Kader Cin, Hayvanları sevin, koruyun dedi.

İpekyolu Belediyesi'nin organizasyonuyla, Pati (Hayvan) Dostları Kurucusu Kader Cin öncülüğünde bir araya gelen bir grup hayvansever üniversiteli, Sıhke Gölü ve Kale çevresinde bulunan sokak hayvanlarına mama verip, tedavilerini yaptı. Hayvansever gençler, martılar için de göle ekmek attı. Ardından Tuşba ilçesindeki Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret eden gençler, 'İpekyolu Belediyesi gönüllülerle el ele sokak hayvanlarının yanında' pankartı açtı.

Kader Cin, herkesin hayvanların sevip, koruması gerektiğini belirterek, Bizler İpekyolu Belediyesi'nin organizasyonuyla Sıhke Gölü ve Kale bölgesinde başıboş olan sokak hayvanlarına mama verip, gerekli tedavilerini yaptırdık. Hayvan dostları olarak herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Bu kapsamda Tuşba ilçesindeki Hayvan Bakım Evi'ni de ziyaret edip, barınan hayvanların durumuyla ilgili görevlilerden bilgi aldık dedi.

Hayvansever gençler, sokak hayvanlarını unutmadı

İpekyolu, Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:25 Kaynak: DHA
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