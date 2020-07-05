Hayvansever gençten sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Niğdeli hayvansever genç Halil İbrahim Aşar, her ay aldığı 2 ton civarındaki mamayla yaklaşık 300 sokak köpeğini besliyor.

Niğde'de çocukluğundan itibaren sokak hayvanlarını besleyen Halil İbrahim Aşar, her ay 300 sokak hayvanına 2 ton mama dağıtıyor. Aşar, aynı zamanda sokak hayvanlarının tedavilerini de üstleniyor.

Aşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokaktan sahiplendiği köpeği "Hera" ile çektiği videoları sosyal medyadan paylaşarak para kazanmaya başladığını belirtti.

Hera'yı 45 günlükken sokaktan sahiplendiğini ve kendi çabalarıyla eğittiğini anlatan Aşar, şunları kaydetti:

"7 yıldır bakıyorum. Büyüttüğüm köpekle çektiğim videoları sosyal medyada yayınlamaya başladım. Sosyal medyadan para kazanmaya başladım. Bugüne kadar kazandığım paranın bir kuruşuna dokunmadan sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavileri için harcadım."

Aşar, yaptığı iyiliği birilerine gösterme çabası içinde olmadığını, insanlarla hayvanlar arasında güzel bağ kurulabileceğini göstermek ve sokak hayvanlarının sesini duyurabilmek için video çektiğini dile getirdi.

Amacının asla köpek üzerinden para kazanmak olmadığına dikkati çeken Aşar, şöyle konuştu:

"Sosyal medyadan kazandığım parayla aylık yaklaşık 2 ton mamayla 300'e yakın köpek besliyorum. Hak geçmesin diye aldığımız mamadan bir tanesini kendi köpeğime yedirmiyorum. Sosyal medya işine girdiğimde, 'sosyal medyadan kazandığım paranın bir kuruşuna bile dokunmayacağım, hepsi sokak hayvanlarına gidecek' diye kendime söz verdim. Bugüne kadar bu sözü tuttum. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim."

Aşar, vatandaşlara sıcak günlerde kapılarının önüne sokak hayvanları için mama ve su koyma çağrısında da bulundu.