HAYVANSEVER İĞDİGÜL, ÖĞRENCİLERE HAYVAN SEVGİSİ AŞILIYOR - Son Dakika
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HAYVANSEVER İĞDİGÜL, ÖĞRENCİLERE HAYVAN SEVGİSİ AŞILIYOR

06.04.2022 12:15

MERSİN'in Anamur ilçesinde okulları gezen dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül (67), sokak köpeklerinin yaşam mücadelesini canlandırdığı gösteri yaptı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde okulları gezen dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül (67), sokak köpeklerinin yaşam mücadelesini canlandırdığı gösteri yaptı.

Anamur Akdeniz İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Semih İğdigül, Hayvanları Koruma Derneği üyeleriyle sahnede gösteri yaptı. Gösterisinde, bedensel hareketlerle köpeklerin yaşamını canlandıran Semih İğdigül, sokaklardaki mücadelelerinden örnekler sundu. Anlatımlarıyla öğrencilerden alkış alan İğdigül, insanların aşırı tepki vermemeleri halinde sokak hayvanlarının kesinlikle saldırgan olmadıklarını söyledi. İğdigül, 'Onlar ısırmazlar. Onları gördüğünüzde dostça yaklaşın' dedi.

Öğrenciler de daha sonra sahneye çıkarak İğdigül'e eşlik etti. İğdigül, gösterinin sonunda 'Ben bir sokak köpeğiyim' adlı kitabını imzaladı. Etkinlikte, hayvanlara saldıranların ihbar edilmesi için oluşturulan HAYDİ uygulaması anlatıldı.

HAYVANSEVER İĞDİGÜL, ÖĞRENCİLERE HAYVAN SEVGİSİ AŞILIYOR
HAYVANSEVER İĞDİGÜL, ÖĞRENCİLERE HAYVAN SEVGİSİ AŞILIYOR
HAYVANSEVER İĞDİGÜL, ÖĞRENCİLERE HAYVAN SEVGİSİ AŞILIYOR

YORUMLAR
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Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAYVANSEVER İĞDİGÜL, ÖĞRENCİLERE HAYVAN SEVGİSİ AŞILIYOR - Son Dakika


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