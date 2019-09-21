Hayvansever imam, 6 sokak kedisine sahip çıktı

Adıyaman'da, cami imamlığı yapan Muhammed Kemal Ballı, evinin bodrum katında 6 sokak kedisini barındırarak hem hayvanlara sahip çıkıyor hem de çocuklarına havyan sevgisini aşılıyor.

Siteler Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Yeni Sebze Hali Hazreti Osman Camisi İmamı Muhammed Kemal Ballı, evinin bodrum katında karşılaştığı annesiz 6 kedi yavrusunu sahiplenerek beslemeye başladı.

Kedilerin tüm sağlık kontrollerini de yaptıran Ballı, AA muhabirine, yaklaşık bir ay önce evinin bodrum katında üç kedi yavrusu gördüğünü ve bu yavrulara sahip çıktığını anlattı.

Bu yavruların annelerinin öldüğünü ve bakacak kimse olmadığı için onları kaderine terk etmeyip ev sahipliği yapmak istediğini ifade eden Ballı, şöyle konuştu:

"Yavru üç kediyi beslemeye karar verdim. Bu kedileri ilk zamanlarda yavru olduğu için süt vererek besledim. Daha sonra evin bodrum katında sahipsiz üç yavru kedi daha gördüm. Onları da sahiplenip beslemeye başladım. Kedilerin büyümeye başlamalarıyla sütü bırakıp ciğer ve tavuk eti ile beslemeye devam ettim. Camiden çıkıp kasap kasap gezip et kırıntıları ve ciğer toplamaya başladım. Bu şekilde yavru kedileri büyütmeye devam ediyorum. Kedilerin sağlık kontrollerini veterinere götürüp yaptırdım. Kedilerden vazgeçemiyorum. Onlar bize can yoldaşı oldu. Ailemizin birer ferdi oldular. Temizlikleri zor olduğu için bodrum katında bakıyorum ama sadece uyumak için bodrum katına iniyorlar. "

Evin bodrum katında yavru kediler için hijyenik bir yer yaptığını dile getiren Ballı, "Çocuklarımın havyan sevgisinin artmasını istiyorum. Son zamanlarda hayvanlara karşı yapılan işkenceler ve zulümler de artmaya başladı. Bu durum insanın vicdanını sızlatıyor. Hayvanların kimseyi rahatsız ettikleri yok. Tam aksine onlar da bizler kadar yaşamaya hakkı olan Allah'ın yarattığı canlılardır. " diye konuştu.

Ballı, her bir kediye isim verdiğini ve hayvanları isimleriyle çağırdığını sözlerine ekledi.