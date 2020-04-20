Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli - Son Dakika

Tekirdağ Malkara'da bir hayvansever, belediyenin geçici hayvan barınağında kalan sahipsiz köpeklere 5 koli mama bağışladı.



Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme öncülüğünde Kavakçeşme Mahallesi'nde yaşayan Yağmur Kısa isimli hayvansever, Malkara Belediyesi'ne ait geçici hayvan barınağında kalan sahipsiz köpeklere 5 koli mama bağışladı.



Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul adına hayvansever vatandaşa teşekkür eden Malkara Belediyesi Veterineri Atilla Bakın, sevimli dostlarımızın yaşam mücadelelerine destek vermek için her zaman görevlerinin başında olduklarını belirtti.



Kavakçeşmeli hayvansever kadın ise hayvanlara yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve ekibine teşekkür ederek, mama yardımı yapmaya devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ