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Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar - Son Dakika

Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar

11.06.2021 14:42

Antalya'da sokak kedilerini besleyen Tuğba Yurdaş, iki kedisini farklı tarihlerde ölü olarak penceresinin demir korkuluklarına asılı halde bulmuştu. Kedileri beslemesinden rahatsız olan bazı şahıslar tarafından kedilerinin öldürüldüğünü düşünen kadın, emniyetten yardım talebinde bulunmuştu. Yaşanan gelişmeler sonrasında, kedilerini beslediği arkadaşı Murat Çığır'ın kapısına iple mermi asılan hayvansever kadına yeni bir şok daha yaşatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde meydana gelen olaylarda, sokak kedilerini besleyen hayvansever Tuğba Yurtdaş'ın (37) 2 kedisi farklı tarihlerde apartmanın zemin katındaki dairenin demir korkuluklarına asıldı. Kedilerinin cansız bedeniyle karşılaşan Yurtdaş, gözyaşlarına boğulup, polis ekiplerinden yardım istemiş, şüphelendiği bazı kişilerin olduğunu da belirterek kendisine gözdağı verildiğini iddia etmişti.

Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asan şüpheliler, bu kez de evlerinin kapısına mermi astı

ARKADAŞININ KAPISINA MERMİ ASTILAR

Bu olayların ardından Tuğba Yurtdaş'ın sokak kedilerini birlikte beslediği arkadaşı Murat Çığır (41), bugün sabah evinden çıkarken kapısında bir merminin iple asılı olduğunu gördü. Çığır, arkadaşı Yurtdaş'ı arayarak durumu bildirdi. İki arkadaş, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri eve gelerek mermi üzerinden parmak izi aldı. Ekipler, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asan şüpheliler, bu kez de evlerinin kapısına mermi astı

AYNI KİŞİDEN ŞÜPHELENİYOR

Olayı gerçekleştiren kişinin, kedileri asan kişiyle aynı olabileceğini ileri süren Murat Çığır, "Hemen fotoğraflayıp emniyeti aradım. Şüphelendiğim birisi var. 3 hafta önce burada kedi asma olayı oldu. Aynı kişiden şüpheleniyorduk. Yakın bir tarihte olmasından dolayı aynı kişiden şüpheleniyorum. Normal bir şey değil bu. Herkesin aklına aynı şey gelir. Bu tehdittir. Can güvenliğimin olmadığını polis ekiplerine söyleyeceğim. İnşallah yakalanır" dedi.

Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asan şüpheliler, bu kez de evlerinin kapısına mermi astı

İKİSİ DE TEHDİTLER ALIYOR

Tuğba Yurtdaş da, arkadaşının yaşadığı duruma oldukça üzüldüğünü ve şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasını istediğini belirterek, "Tehdit olarak algılıyorum. Arkadaşım ile beraber kedilerimizi her zaman besliyoruz. Böyle bir olay olduğunu duyunca hemen emniyet birimlerine haber verdik. Zaten şüphelendiğimiz birisi var. Kedilerimizin asılmasından sonra bu olayın gerçekleşmesinin tesadüf olmadığını düşünüyorum. Arkadaşımı her zaman destekliyorum. Bu tehditleri yapan, kedilerin ölümüne sebep olan kişinin bir an önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar

Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar - Son Dakika


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