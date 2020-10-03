Hayvansever kadınların kurduğu klinikte sokak hayvanları ücretsiz "iyileştiriliyor" - Son Dakika

Hayvansever kadınların kurduğu klinikte sokak hayvanları ücretsiz "iyileştiriliyor"

Bursa'da hayvansever kadınların bir araya gelerek oluşturduğu derneğe ait klinikte sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi imkanı sağlanıyor.

Bursa'da hayvansever kadınların bir araya gelerek oluşturduğu derneğe ait klinikte sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi imkanı sağlanıyor.

Uzun yıllardır sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen Mefaret Özmez, Sonay İleri ve Beyza Gurbetçi öncülüğünde kurulan Patileri ve Doğayı Sevenler Koruyanlar ve Yaşatanlar Derneğince (Patisev Derneği), Nilüfer ilçesindeki üç çiftlikte 3 bine yakın sokak hayvanına bakılıyor.

Sokak hayvanlarına ev sahipliği yapan çiftliklerden "Sevgi Hayvan Barınağı"nda oluşturulan klinikte ise yaralı ve hasta hayvanlar ücretsiz tedavi edilirken aynı zamanda kısırlaştırma hizmeti de veriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin de veteriner hekimleriyle destek verdiği klinikte sokak hayvanları haftanın 7 günü tedavi görüyor.

Klinikte ayrıca kedi ve köpek dışında martı, kaz, keçi gibi hayvanlar da şifa buluyor.

Dernek başkanı Mefaret Özmez, AA muhabirine, 20 yıl önce evinin karşısındaki bahçede bir köpeğin doğum yapmasıyla bu işe gönül verdiğini anlattı.

Özmez, yıllardır sokak hayvanlarına baktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Buradaki çiftliğimiz 12 dönüm üzerine kurulu. Çiftliğimizin içine hayvanların tedavisi için klinik yaptık. Bursa Büyükşehir Belediyesi bizim en büyük destekçimiz. Veteriner hekimlerimiz burada sahipsiz hayvanları tedavi ediyor. Buradaki çalışanların ücreti ve mama taşıma araçları konusunda Büyükşehir Belediyesi bize destek veriyor. Kısırlaştırmanın yanı sıra göz ameliyatı, kemik ameliyatı gibi her türlü tedavi imkanı var. Burada kuş, keçi, kaz gibi hayvanlara da bakıyoruz."

"Günde 10-15 hayvan tedavi ediliyor"

Derneğin kurucularından Beyza Gurbetçi de 3,5 yıldır bu tarz faaliyetlerde görev aldığını anlatarak, "Bursa'da bir ilk. Dernek çatısı altında başka klinik yok. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Maksadımız sokaktaki hayvanları iyileştirmek, kısırlaştırmak, refah seviyelerini artırmak. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sonay İleri de yaklaşık 15 yıldır sokak hayvanlarına baktığını belirterek, "Sokak hayvanları için kurduğumuz klinikte kısırlaştırma ve tedavi imkanımız var. Sokak hayvanlarına kucak açıyoruz. Günde 10-15 hayvan tedavi ediliyor. Kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Hayvanların da yaşam hakkı olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Kapısının önüne bir kap mama koyan da bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Haftanın 7 günü 3 hekimle burada görev yapıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Hakan Alıcı da Sevgi Hayvan Barınağı'ndaki kliniğin birçok hayvanın hastalıkları ve operasyonel tedavileri açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Alıcı, Bursa'nın birçok bölgesinden gelen hayvanların burada tedavi edildiğini dile getirerek, "Trafik kazaları, hastalıklar ve bunun gibi nedenlerle gelen hayvanları tedavi ediyoruz. Haftanın 7 günü 3 hekimle burada görev yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin bu işe destek vermesi kamu-sivil birlikteliği açısından güzel bir örnek. Bu gibi çalışmaların devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Hayvansever kadınların kurduğu klinikte sokak hayvanları ücretsiz iyileştiriliyor
Hayvansever kadınların kurduğu klinikte sokak hayvanları ücretsiz iyileştiriliyor
Hayvansever kadınların kurduğu klinikte sokak hayvanları ücretsiz iyileştiriliyor
Hayvansever kadınların kurduğu klinikte sokak hayvanları ücretsiz iyileştiriliyor
Hayvansever kadınların kurduğu klinikte sokak hayvanları ücretsiz iyileştiriliyor

Sokak Hayvanları, Veteriner, Beyza, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvansever kadınların kurduğu klinikte sokak hayvanları ücretsiz 'iyileştiriliyor' - Son Dakika

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