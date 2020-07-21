Hayvansever öğrenci köpeğin ağzından kurtardığı kuşu besleyip doğaya saldı - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir üniversite öğrencisi, yuvasından düşen kırlangıç yavrusunu köpekten kurtarıp iyileştirdikten sonra doğaya bıraktı.

Pazar Mahallesi'nde ikamet eden 24 yaşındaki Çağatay Şimşek, oturduğu apartmanın çatısında bulunan kuş yuvasının rüzgar nedeniyle düştüğünü gördü.

Yuvada bir kuş bulunduğunu fark eden Şimşek, bir köpek yakaladığı anda müdahale ederek kuşu kurtardı.

Kırlangıç yavrusu olduğu belirlenen kuşu evinde bir süre besleyen Şimşek, uçacak hale gelince kuşu doğaya bıraktı.

Şimşek, AA muhabirine, köpeğin ağzından kurtardığı kuşu evine götürüp, yarası var mı diye kontrol ettiğini söyledi.

Yaptığı araştırmada kırlangıç olduğunu öğrendiği kuşun nasıl besleneceği hakkında da bilgi topladığını anlatan Şimşek, "Elimizdeki imkanlar dahilinde kuşu en iyi şekilde besledim. Sonra da doğaya saldım." dedi.