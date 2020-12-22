Hayvansever Sert, el konulan köpeklerine kavuştu - Son Dakika

Hayvansever Sert, el konulan köpeklerine kavuştu

22.12.2020 09:45
Hayvansever Sert, el konulan köpeklerine kavuştu, System.String[]

AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki, kimlik belgeleri olmadığı için 25 köpeğe el konulup, 1 Aralık'ta mühürlenen Fırat Sert'in sahibi olduğu 'Minik Patiler Cenneti', yeniden kapılarını açtı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki, kimlik belgeleri olmadığı için 25 köpeğe el konulup, 1 Aralık'ta mühürlenen Fırat Sert'in sahibi olduğu 'Minik Patiler Cenneti', yeniden kapılarını açtı. Sert, kimlik belgelerini çıkartıp, gerekli eksik evraklarının tamamlanmasının ardından köpeklerine tekrar kavuştu. 10'u yavru, 20 köpeği daha sokaktan toplayan Sert'in bakımı üstlendiği kedi ve köpeklerin sayısı 102'ye yükseldi.

Hayvan sever Fırat Sert, Zafer Mahallesi'ndeki arazini, 2019 yılı Eylül ayında 'Minik Patiler Cenneti' adı altında can dostlarına tahsis etti. İçerisine yerleştirilen kulübelere sokakta bakıma muhtaç köpek ve kediler toplanarak, bakımını üstlendi. Mamalar ise çevredeki hayvanseverlerin destekleriyle karşılandı. 1 yıl içinde toplanan kedi ve köpek sayısı 80'e ulaştı. İddiaya göre, çevredeki bazı kişiler, 'Minik Patiler Cenneti'ndeki köpeklerin havlamasından rahatsız olup, şikayetçi oldu.

ŞİKAYET ÜZERİNE FAALİYETİ DURDURULDU?Şikayet üzerine Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, 20 Eylül'de incelemeye, 20 Kasım'da ise denetlemeye geldi. Yapılan denetimde 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı izinsiz ve ruhsatsız toplu yaşayan hayvanlara ait sahiplik belgesinin bulunmadığı, kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasının yapılmadığı, birçok hayvan barındırılmasına rağmen ilaçlama yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca hayvanların pisliklerinin nerede toplanıp, nereye atıldığının ise belirlenemediği belirlendi. Ölen hayvanların ise ölüm raporu ve gömü belgesinin bulunmadığı da anlaşıldı. Verilen 10 günlük süre içinde istenilen evrakın müdürlüğe ibraz edilmemesi üzerine 'Minik Patiler Cenneti', Tarım ve Orman Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürlüğü Aydın Şube Müdürlüğü ve İncirliova Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından 1 Aralık'ta mühürlendi.'Minik Patiler Cenneti'ndeki 33 köpekten kimlik ve kayıt belgeleri olmadığı belirlenen 25'ine el konulup, Aydın Büyükşehir Belediyesi Barınağı'na götürüldü. 'Minik Patiler Cenneti'nin sahibi Fırat Sert'e ise 88 bin lira para cezası kesildi. Belgeleri tam olan diğer 8 köpek ile götürülebilecek barınak olmadığı gerekçesiyle 47 kedi için ise Sert'e sokağa bırakması ya da sahiplendirmesi için 1 hafta süre verildi. İncirliova Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gönderilen tebligatta ise 'Minik Patiler Cenneti'nin verilen 1 haftalık sürede boşaltılmaması halinde yıkımının belediye ekiplerince yapılacağı bildirildi.'BURADA ÇOK MUTLULAR'Para cezasına itirazda bulunan Sert, el konulan köpekleri ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde kendi üzerine kayıt yaptırıp, geri aldı. Sert, barınaktaki kediler içinde gerekli belgeleri tamamladı. Gereken tüm prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından Minik Patiler Cenneti tekrar açıldı. Can dostlarına tekrar kavuşan Fırat Sert, "Belediyeye daha önce kayıt için gittiğimizde bir kişinin üzerine yasada ve meclis kararının olmamasına rağmen 8 köpekten fazla kayıt yapmıyorlardı. Bir yıldan beri bunun mücadelesini veriyorduk. Sokakta yaşayamayacak kadar bakımsız olan köpeklerin alınması hayvan severlerin de tepkilerine neden oldu. Karnesi olmayan 25 köpeğin karnelerini düzenleyerek köpekleri bana geriye verdiler. Madem bu karneler bu şekilde veriliyordu daha önce neden verilmedi. Köpeklerimi neden zorla bir çuval gibi alıp araçlara attılar. Evimde ve arazimde köpek beslememin yasak olduğunu söyleyenler şimdi ne oldu da geri verdi. Bu hayanlar burada çok mutlu. Kulübeleri ve ısıtıcıları var. Sürekli veteriner gelerek tedavilerini yapıyor. Hiç birisi cins köpek değil. Bu hayvanlara sokakta baktığımızda da karşı çıkıyorlar" dedi.

Yeni gelen 10'u yavru köpekle birlikte köpek sayısının 55'e yükseldiğini belirten Sert, kedilerin de eklediğinde 102 hayvana Minik Patiler Cenneti'nin ev sahipliği yaptığını kaydetti.


Hayvansever Sert, el konulan köpeklerine kavuştu
Hayvansever Sert, el konulan köpeklerine kavuştu
Hayvansever Sert, el konulan köpeklerine kavuştu
Hayvansever Sert, el konulan köpeklerine kavuştu
Hayvansever Sert, el konulan köpeklerine kavuştu
Hayvansever Sert, el konulan köpeklerine kavuştu
Hayvansever Sert, el konulan köpeklerine kavuştu
Hayvansever Sert, el konulan köpeklerine kavuştu

İncirliova, Aralık, Fırat, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvansever Sert, el konulan köpeklerine kavuştu - Son Dakika


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