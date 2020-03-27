Hayvansever, sokak hayvanlarını beslemek için evinden çıktı - Son Dakika

Korona virüse karşı önlem almak amacıyla vatandaşlar evden dışarı çıkmayınca sokak hayvanları yemek bulmakta zorlanmaya başladı. Sokak hayvanlarını düşünen bir vatandaş ise sokak kedilerini beslemek için sokağa çıktı. Kedileri beslediği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan vatandaş, herkesi sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar evlerinde kalarak dışarı çıkmamaya başladı. Sokak hayvanları da kendilerini besleyen vatandaşların evlerinden çıkmaması sebebiyle yemek bulmakta zorlanmaya başladı. Hayvansever bir vatandaş ise sokak hayvanlarını beslemek için anlamlı bir adım attı. Vatandaş, sokakta yaşayan kedileri mama vererek besledi. O anları sosyal medya hesabı üzerinde paylaşan hayvansever, tüm vatandaşları da sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet etti.

(İHA)