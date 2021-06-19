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HAYVANSEVERLER AYSUN KORKAR'A SALDIRIYI PROTESTO ETTİ - Son Dakika

HAYVANSEVERLER AYSUN KORKAR'A SALDIRIYI PROTESTO ETTİ

19.06.2021 15:33

ESKİŞEHİR'de sokak hayvanlarını beslerken saldırıya uğrayıp çenesi kırılan Aysun Korkar'a destek olmak isteyen çoğunluğu kadınlardan oluşan hayvanseverler, saldırıyı protesto etti.

ESKİŞEHİR'de sokak hayvanlarını beslerken saldırıya uğrayıp çenesi kırılan Aysun Korkar'a destek olmak isteyen çoğunluğu kadınlardan oluşan hayvanseverler, saldırıyı protesto etti. Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek, hayvanları koruma yasasının değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bir an evvel tam kapsamlı olarak ele alınıp yaklaşık 12 milyon hayvan severin beklentisinin karşılanmasını istiyoruz" dedi.

Odunpazarı ilçesi Akpınar Mahallesi'nde sokak hayvanlarını beslerken Sabih Bozok'un saldırısına uğrayan Aysun Korkar için farklı derneklerden üyeler, olayı protesto etmek için Hamamyolu Caddesi'ndeki Yediler Parkı'nda bir araya geldi. Çoğu kadınlardan oluşan yaklaşık 60 kişilik grubun eylemine, 3 çocuk annesi Aysun Korkar da başı sarılı olarak katıldı.

Ellerinde dövizler taşıyan grup adına konuşan Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, "Hayvansever, yaşam hakkı savunucusu olan, bir erkek tarafından şiddeti en ağır şekilde yaşayan arkadaşımız Aysun Korkar darp sonucu hayati tehlike yaşamış, çene kemiği kırılmış, işitme kaybı yaşamıştır ve tam iyileşmesi zaman alacaktır. Bir kadına bir anneye yapılan bu çirkin eylemi gerçekleştiren kişi, şiddeti tüm hayvansever camiasına karşı yapmıştır ve sosyal ağlarda, 'ellerinde alkollü içeceklerle hayvan yemleyen kişiler' ayrıca kınanması gereken ifadelerdir. Bu söylemleri ile hayvan yaşam hakkı savunucuları bin bir emek sarf ederek gece gündüz bir canlının en temel hakkı olan yaşamını idame edebilmesine katkı sağlayan, açlığını ve susuzluğunu gideren hayvanlara yardım eden camia mensuplarını alkolik müptezel kimseler olarak tanıtmıştır. Oysaki bizler pek çok cephede mücadele vererek, yaratıcı tarafından var edilen hayvanların can olduğunu anlatmak yok edilmesine karşı durmak zorunda kalan kimseleriz. Hayvana yapılan eziyeti görmeyen, bu zulüm değirmenine çanak tutan her zihniyetin karşısında durarak irademizi ortaya koyuyoruz, devam edeceğiz" dedi.

Mevcut hayvan yasasının en kısa sürede değiştirilmesi gerektiğini belirten Çiçek, "Hayvanın mal olarak görülüp, can olarak görülmediği, mevcut güdük kanunun bir an evvel tam kapsamlı olarak ele alınıp yaklaşık 12 milyon hayvan severin beklentisinin karşılanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

'TEDAVİM UZUN SÜRECEK'

Eylemi parkta bir sandalyede oturarak izleyen Aysun Korkar, "Ağrılarım çok fazla. Botoks yaptırmışım ya görüyorsunuz. Tıp Fakültesi Hastanesi doktorları bütün yüzüme platin taktılar. Botoks diye iddia edilen ve bütün yayınlarda bu şekilde konuşan karşı taraf umarım vicdanınla rahat oturuyorsundur. Çok uzun süre tedavim sürecek. İki dişim yok. Çenemde platinler var" dedi.

HAYVANSEVERLER AYSUN KORKAR'A SALDIRIYI PROTESTO ETTİ
HAYVANSEVERLER AYSUN KORKAR'A SALDIRIYI PROTESTO ETTİ
HAYVANSEVERLER AYSUN KORKAR'A SALDIRIYI PROTESTO ETTİ
HAYVANSEVERLER AYSUN KORKAR'A SALDIRIYI PROTESTO ETTİ
HAYVANSEVERLER AYSUN KORKAR'A SALDIRIYI PROTESTO ETTİ
HAYVANSEVERLER AYSUN KORKAR'A SALDIRIYI PROTESTO ETTİ
HAYVANSEVERLER AYSUN KORKAR'A SALDIRIYI PROTESTO ETTİ
HAYVANSEVERLER AYSUN KORKAR'A SALDIRIYI PROTESTO ETTİ

Odunpazarı, Protesto, Botoks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAYVANSEVERLER AYSUN KORKAR'A SALDIRIYI PROTESTO ETTİ - Son Dakika


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