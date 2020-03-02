Hayvanseverler, bakım merkezini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvanseverler, bakım merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Hayvanseverler, bakım merkezini ziyaret etti

6 saat önce

Hayvan gönüllüleri, Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hayvanseverler, bakım merkezini ziyaret etti, System.String[]

Hayvan gönüllüleri, Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde muayenehane, ameliyathane gibi teknik imkanların bulunduğu ve kent genelinde örnek gösterilen tesislerden biri olan merkez, hayvan dostlarının uğrak noktası konumuna geldi. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren veterinerlik şefliğince, sahipli hayvanların yanı sıra vatandaşlar tarafından kliniğe getirilen hayvanların sağlık sorunları giderilerek, tedavileri yapılıyor. Sokak hayvanları için Yeniyalı Mahallesi'nde faaliyete geçen Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde, Veteriner Hekim Arzu Demirhan Ergeç tarafından karşılanan hayvan gönüllüleri, ilk olarak kliniği gezerek, incelemelerde bulunup bilgi aldılar.


Hayvan merkezi görevlileri ve hayvan dostları daha sonra ise yapılan çalışmalar ve yapılacak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundular. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
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