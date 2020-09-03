Hayvanseverler, barınaktaki köpekleri yıkadı - Son Dakika

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki barınakta toplanan, Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) üyeleri ve gönüllüleri, hasta ve sahipsiz köpekleri sıcak yaz günlerinde ferahlatmak amacıyla etkinlik düzenledi. 20 kişi, 80 köpeği şampuanla yıkayıp, tüylerini taradı.

Kemalpaşa ilçesinde bulunan barınakta toplanan HİPDER üyeleri ve gönüllüleri, hasta, engelli ve sahiplendirilmeyi bekleyen 80 köpek için etkinlik düzenledi. Etkinlikte 20 kişi, köpekleri şampuanlarla yıkayarak, tüylerini taradı. Sıcak yaz günlerinde bunalan köpekler, serinletilirken, gönüllüler de hayvan dostlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.