Hayvanseverler, Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine verilen cezanın örnek olmasını istedi - Son Dakika
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Hayvanseverler, Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine verilen cezanın örnek olmasını istedi

18 dakika önce

Ankara'da bir grup hayvansever, 3 sanığa sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdükleri gerekçesiyle verilen 10'ar yıl hapis cezasının örnek olmasını temenni etti.

Hayvanseverler, Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine verilen cezanın örnek olmasını istedi, System.String[]

Ankara'da bir grup hayvansever, 3 sanığa sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdükleri gerekçesiyle verilen 10'ar yıl hapis cezasının örnek olmasını temenni etti.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın ardından adliye önünde toplanan hayvanseverler, sloganlar atıp mahkeme kararına destek verdi.

Hayvanseverler adına konuşan avukat Tuğba Gürsoy, "mahkemenin yerinde bir karar verdiğini" söyledi.

Gürsoy, kararın örnek olmasını isteyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün hayvanlara adaletin sağlandığı gün Türkiye'de. İlk kez böyle bir karar çıktı. Avukatlar olarak çok ciddi bir hukuk mücadelesi verdik. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin tutumu çok önemliydi ve güzeldi. Hayvanlara adalet için onlar da çok mücadele ettiler. Herkes mesleğinin sorumluluğunu yerine getirdi. Umuyoruz ki bu karar örnek teşkil eder. Sokaktaki hayvanların hiçbiri sahipsiz değil. Onların arkasında çok büyük bir güç var."

Mahkeme heyetinin sanıklara en yüksek cezalardan birini verdiğine işaret eden avukat Ezgi Koç ise "Hayvanlar katledildiğinde sanıkların mala zarar verme suçundan değil, TCK'da düzenlenecek maddelerden cezalandırılmalarını istiyoruz. Yeni bir ceza kanunu hazırlanıyor. Sahipli, sahipsiz hayvan ayrımının kaldırılıp, hayvanların mal kategorisinden çıkartılması gerekiyor. Biz onlara mal olarak bakmıyoruz." dedi.

Hayvanseverler daha sonra adliye önünden ayrıldı.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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