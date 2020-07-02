Hayvanseverler bu parkı çok sevdi - Son Dakika

Hayvanseverler bu parkı çok sevdi

Hayvanseverler bu parkı çok sevdi Akhisar Belediyesi'nin köpek parklarına yoğun ilgi Akhisar Belediyesi, evcil hayvanlar için de sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmaya devam ediyor.

Hayvanseverler bu parkı çok sevdi

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Akhisar Belediyesi'nin köpek parklarına yoğun ilgi

MANİSA - Akhisar Belediyesi, evcil hayvanlar için de sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmaya devam ediyor. Belediye tarafından ilçedeki ikinci hayvan parkı da açılarak hizmete başladı.

'Bütün canlıların yaşama hakkına saygı' ilkesiyle örnek çalışmalara imza atan Akhisar Belediyesi, ikinci Köpek Oyun Parkı'nı Hürriyet Mahallesi 429 Sokakta açtı. Evcil hayvanların hiçbir vatandaşı rahatsız etmeden, rahatlıkla gezebilecekleri, egzersiz yapıp, sosyalleşebilecekleri köpek parkı hayvanseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Tel örgülerle çevrili bu parkta hayvan sahiplerinin evcil hayvanlarını rahat bir şekilde gezdirebileceğini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, aynı zamanda halka açık alanlarda gezdirilen evcil hayvanlarla ilgili gelen şikayetlerin de önüne geçildiğini ifade etti.

"Güzel bir sosyal belediyecilik örneği"

Parkın oldukça kullanışlı olduğunu ifade eden Gökalp Çelik, "Güzel bir sosyal belediyecilik örneği var burada. Sosyal belediyeciliğin hayatımıza bu kadar artı yönde etki edebileceğine ben inanmazdım. Köpek sahibi olarak bizim hayatımızı çok kolaylaştırdılar. Yaptıkları bu hizmeti takdirle karşılıyorum ve başta Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ile ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Park sayesinde köpeğimiz sosyalleşmeye başladı"

Köpek Oyun Parkı ile köpeklerinin sosyalleştiğini ve diğer köpek sahipleri ile deneyimlerini paylaşabildiklerini söyleyen Elif Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bizim köpeğimiz ilk başlarda çok sosyal bir köpek değildi. Dışarıda gezdirerek diğer sokak hayvanları ile iletişim kurmasını sağlıyorduk ama çok da etkili olmuyordu. Köpeğimiz, bu parkta diğer köpeklerle bir araya gelerek sosyalleşmeye başladı. Özgüveni yerine geldi. Aynı zamanda biz de sosyalleşerek diğer köpek sahipleri ile tanıştık, deneyimlerimizi paylaştık. Bu parkın genişliği, ışıklandırması, oyuncakları ve enerjisi ile bize İzmir'i anımsattı. Akhisar gün geçtikçe daha güzel bir yer haline geliyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz."

Park sayesinde hem çocuklar hayvan sevgisini benimsiyor hem de köpek sahipleri köpekleriyle keyifli vakit geçirebiliyorlar. Park içerisinde hayvan dostlarımız için su kapları ve oyun oynayabilecekleri oyuncaklar bulunurken, hayvan sahiplerinin evcil hayvanlarının dışkılarını atmaları için de çöp kovaları bulunmakta. Akhisar Belediyesi her ne kadar parkın temizliği ile ilgilense de, köpek sahiplerine evcil hayvanlarının sorumluluğunu almaları ve parkı temiz tutmaları için uyarı levhaları ekledi.

Besim Dutlulu, Akhisar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hayvanseverler bu parkı çok sevdi - Son Dakika

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