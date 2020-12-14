Hayvan severler çene kemiği kırılan kediye sahip çıktı - Son Dakika

Hayvan severler çene kemiği kırılan kediye sahip çıktı

EDİRNE - Edirne'de, hayvan severler çene kemiği kırık halde buldukları kediye sahip çıktı. Bir aracın ezmesi sonucu feci şekilde yaralanan sokak kedisi, belediye veteriner işleri tarafından ameliyata alındı.

Geçirdiği trafik kazası sonucunda alt çene kemiğinde kırıkları olan sokak kedisine, hayvan severler sahip çıktı. Sokak Hayvanları Koruma Derneği aracılığıyla belediyeye ait Veteriner İşleri MKdürlüğüne teslim edilen sokak kedisi, tedavi altına alındı. İlk müdahale sonucu solunumu normale döndürülen talihsiz kedinin ameliyatının ardından çene kemiğinin tamamen toparlanmasının hedeflendiği belirtildi.

"Şuanda solunumu normale döndü"

Kedinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Mustafa Onur Altan, "Kedimiz, trafik kazası sonucunda alt çene kemiğinde kırıklar vardı. Diş yapısı tamamen bozulmuş, geldiğinde ağız boşluğu ve solunum yolları tamamen pıhtılaşmış, kan ile doluydu. Beslenme hiç yoktu. 72 saattir iç kanama geçirmemesi için gerekli önlemleri aldık. Şuanda solunumu normale döndü ve besleniyor. Ameliyata alarak, çene kemiğini tamamen toplayacağız" dedi.