Hayvanseverler derneğinde horoz dövüşü
59 dakika önce
Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda, Tüm Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Koruma Derneğinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 55 kişiye toplam 17 bin 600 lira para cezası uygulandı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:08 Kaynak: AA
'de polisin düzenlediği operasyonda, Tüm Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Koruma Derneğinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 55 kişiye toplam 17 bin 600 lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, merkez Akdeniz
ilçesi Üçocak
Mahallesi'ndeki Tüm Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Koruma Derneğinde horoz dövüştürüldüğü bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 28 dövüş horozu, 290 lira para ile horoz dövüşünde kullanılan koçanlar ele geçirildi.
Operasyonda dernekteki 55 kişiye toplam 17 bin 600 lira idari para cezası kesildi.
Öte yandan, operasyonda ekiplere mukavemet gösteren 3 şüpheli ve dernek başkanı hakkında adli işlem yapıldı.
British Airways'e veri ihlali nedeniyle rekor ceza
İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı
15 yolcusu bulunan otobüs şoförü alkollü çıktı
Nişanlısı dahil onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı tutuklandı