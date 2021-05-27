Hayvanseverler, hayvan hakları yasasına ilişkin taleplerini eylemle duyurdu - Son Dakika

Hayvanseverler, hayvan hakları yasasına ilişkin taleplerini dile getirmek için eylem yaptı.

Maslak'ta İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü önünde toplanan hayvan hakları savunucuları, çeşitli döviz ve pankartlar taşıdı.

66 sivil toplum kuruluşu adına basın açıklamasını okuyan Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü Fatma Biltekin, Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun işlevsel olmadığını öne sürdü.

Komisyonun, Ekim 2019'da Meclis Başkanlığı'na sunduğu raporun etkili olmadığını belirten Biltekin, seçim zamanlarında ve infial yaratan ihlallerden sonra akla gelen hayvanların politika malzemesi değil, kendi yaşamlarının öznesi olduğunu kaydetti.

Yalnızca hayvanların haklarını gözeten bir yasa çıkana kadar mücadele edeceklerini vurgulayan, Biltekin, söz konusu yasa için ortak talepleri sıralayarak, evcil hayvan dükkanları, sirkler, hayvanat bahçeleri, kürk ve deri çiftlikleri, hayvan çiftlikleri ve barınaklardaki usulsüzlüklere değindi.

Fatma Biltekin, yasada yer almasını istedikleri talepler arasında; hayvan deneyleri, hayvan dövüşleri, canlı hayvan ticaretleri, avcılık, evcil hayvanların evde bakımına ilişkin düzenlemeler, hayvanlara yönelik işlenen suçlar için uygulanan cezalarla ilgili sorun teşkil eden durumlar da yer aldığını kaydetti.

Hayvan hakları yasasının ortak talepler doğrultusunda çıkması durumunda olası suçların önlenebileceğini aktaran Biltekin, şöyle konuştu:

"Biz, 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışan, hayvanların doğuştan gelen haklarını teslim edip bu hakları koruyacak bir yasanın çıkacağına veya şimdiki haliyle hayvanların haklarını korumaktan çok uzak olan Hayvanları Koruma Kanunu'nda hayvanlardan taraf düzenlemelerin yapılacağına dair ümidimizi yitirmedik. Hayvan istismar eden sektörlerin değil, hayvanların çıkarını esas alan yasa teklifinin bir an önce son haline getirilerek, hayvan haklarının pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini yeniden ve yeniden hatırlatıyoruz."