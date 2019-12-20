HAYVANSEVERLER, İBB BAŞKANI İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAYVANSEVERLER, İBB BAŞKANI İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

HAYVANSEVERLER, İBB BAŞKANI İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

6 saat önce

İSTANBUL DHAAdalar'daki atların ölümünü protesto etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kurarak eylem yapan hayvanseverler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

HAYVANSEVERLER, İBB BAŞKANI İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ, System.String[]

İSTANBUL DHA

Adalar'daki atların ölümünü protesto etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kurarak eylem yapan hayvanseverler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Adalar'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvanseverin İBB önünde başlattığı eylem devam ediyor. Eylemciler saat 19.00 sıralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Eylemcilerden Zülal Kalkandelen, geçtiğimiz ay Adalar'da yapılan ulaşım çalıştayını eleştirdi. Çalıştaya alınmadıklarını söyleyen Kalkandelen "Orada bizlerin görüşleri dile getirilmesine rağmen sonuçta çalıştay raporuna eklenmedi, görüşlerimiz. Zaten ben bu çalıştayın sonucunun önceden belli olduğunu yazmak durumunda kaldım. Hayvan canı her şeyden önce gelir. Bu da bir gelenek olmuş kimisi için. Adanın simgesi olmuş. Ama biz de diyoruz ki bazı simgeler, bazı gelenekler zaman içinde değiştirilmeli. Çünkü toplumlar ancak böyle uygarlaşabilir. Siz göreve geldiğinizde herkes için daha yaşanabilir bir kent vaat ettiniz. Biz hayvanlar için de iyi olacağını düşündük. Çünkü siz hayvan hakları taahhütnamesini de imzaladınız. 'Kaldıracağım' dedeniz. Biz inandık, bekledik. Orada atlar ölmeye devam etti" diye konuştu. Kalkandelen, 12 Temmuz'dan bu yana randevu taleplerinin de hala beklediğini söyledi.

"BEN GELİR GELMEZ KALDIRACAĞIM DEMEDİM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise faytonların kaldırılmamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. İmamoğlu, "Ben ne söylediğimi biliyorum. Bir daha dinleyin. Ben gelir gelmez kaldıracağım demedim. Adalar'daki konuşmamı lütfen dinleyin. O zaman bile tarafları dinleyeceğiz dedim. Vicdanen bu sürecin böyle de gitmeyeceğini biliyoruz. Bu minvalde bir konuşmam oldu. Ben orada yapılan işin yüzde 90'ının da yanlış olduğunu tespit ettim. Günün sonunda arkadaşlarım aslında bu sorunun çözümünde sona yaklaştılar. Talihsiz bir süreç yaşıyoruz. Hastalık yaşıyoruz" diye konuştu.

"TÜMÜYLE BU İŞ İBB KONTROLÜNDE OLUYOR"

Taşımacılıkla ilgili sürecin yüzde 90 oranında planlandığını söyleyen İmamoğlu, "Tümüyle elektrikli araçlarla bu süreci çözeceğimizin alt yapısını oluşturduk. Arkadaşlarım, yaklaşık 2 - 2 buçuk aydır araç modelleriyle ilgileniyor. Yük taşınmayacak. Eşya taşımayacak. Eğim çıkmayacak... Bu şekilde simgesel rota içinde olacak. Bu bir öneri. Siz kabul etmeyebilirsiniz. Sizi tabii mutlu edemeyebilir. Bu öneriyi bana somut getireceksiniz. Rota neresi. Hayvanla  ilgili nasıl bir denetim. Hayvan dahil, araçlar dahil hiçbir şahıs muhatabı kalmıyor. Tümüyle bu iş İBB kontrolünde oluyor. Aracı, şoförü, fayton sürecini de yönetecek İBB'nin birimi. Şahsa, ahıra emanet edilmeyecek veterinere kadar. Bu mekanizmanın alt yapısını oluşturuyorlar. Yüzlerce faytoncuyla da görüşüyoruz. Onları oradan çekip aldığımızda biz onlara ne vereceğiz. Maddi, manevi biz onları yok sayamıyoruz, sayamayız da. Böyle bir süreci büyük oranda tamamladık. Bu süreci önümüze getiren de o çalıştay" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Hayvanseverlerden görüntü

-Kalkandelen'in konuşması

-İmamoğlu'nun açıklaması

-Detaylar


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:12 Kaynak: DHA
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