Hayvanseverler kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika

Eskişehir'de sokak hayvanların korunması için çalışan bir grup hayvansever kahvaltıda buluştu.

Eskişehir Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (MANCAHANE) Başkanı Nesrin Çiçek ve hayvan sever üyeler pazar kahvaltısında bir araya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle dernek üyeleri uzun süreden sonra böyle bir etkinlikte buluştular. MANCAHANE Başkanı Nesrin Çiçek'in organize ettiği kahvaltıda, sokakta yaşayan canlılar için yapılacaklar konuşuldu. Kahvaltıda buluşan hayvansever, ilde belediyeye ait hayvan hastanesinin olmamasına bir kez daha tepki gösterdi. Etkinlik hakkında konuşan Başkan Nesrin Çiçek,"Korona virüsten dolayı sosyal etkinliklerimize uzun bir ara verdik. Biz hayvan severlerin bir araya gelip fikir alışverişine, morale ihtiyacımız var. Bugün kahvaltıda bir araya gelerek dertlerimizi, sevinçlerimizi paylaştık. Birbirimizi çok özlemişiz. Belediyemizden izin alabilirsek hayvanların yararına bir tiyatro etkinliği düzenleyeceğiz. Tiyatro sanatçımız Enis Zeytinler'in böyle bir isteği oldu. Ardından da bir fotoğraf sergisi düzenlemeyi istiyoruz. Bu yaptığımız etkinlikler gelir amaçlı değildir sadece insanları bir araya getirmek, sosyalleştirmek istiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR