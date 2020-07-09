Hayvanseverler, kaplumbağalar için seferber oldu - Son Dakika

Hayvanseverler, kaplumbağalar için seferber oldu

Hayvanseverler, kaplumbağalar için seferber olduBATMAN'ın Hasankeyf ilçesindeki Ilısu, yeni adıyla Veysel Eroğlu Barajı Gölü'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle adacıklarda mahsur kalan kaplumbağalar için hayvanseverler seferber oldu.

Hayvanseverler, kaplumbağalar için seferber oldu

Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Huküki işlem başlatacağız
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesindeki Ilısu, yeni adıyla Veysel Eroğlu Barajı Gölü'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle adacıklarda mahsur kalan kaplumbağalar için hayvanseverler seferber oldu.

Hasankeyf ilçesinde Veysel Eroğlu Barajı elektrik üretimine başlamasıyla baraj gölünde su seviyesi de yükseldi. Bu nedenle kaplumbağalar, adacıklara sığındı. Hasankeyf Kültür Derneği üyeleri, adacıklarda mahsur kalan kaplumbağalar için harekete geçti. Dernek üyeleri, 'Renkli Hasankeyf' adı verilen tekneyle adacıklara giderek, topladıkları kaplumbağaları alıp, doğal alana saldı.

Hasankeyf Kültür Derneği Başkanı Çoban Ahmet Akdeniz, yaşam alanı bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, Topladığımız kaplumbağaları çuvallara alıp, dağlık alanda yeşilliklerin içine bıraktık. Onları ölüme terk edemezdik. İlgili kurumların buna benzer yaşam alanlarından kaçan ve yeni yer arayan canlılar için geniş bir çalışma başlatmalarını talep ediyoruz dedi.

Hasankeyf, Ilısu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvanseverler, kaplumbağalar için seferber oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:02 Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Huküki işlem başlatacağız
17:22
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:32:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvanseverler, kaplumbağalar için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]