Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

03.01.2021 12:53

Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup hayvansever gönüllü sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, kuş ve güvercinler için yem bıraktı.

Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup hayvansever gönüllü sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, kuş ve güvercinler için yem bıraktı.

Siverek'te farklı meslek dallarından kişilerin bir araya gelerek kurduğu 'Güzel Şeyler Ekibi' grubu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek ilçenin merkezinde güvercin ve kuşların yoğun olduğu bölgelere yem ve buğday bıraktı. Siverek Belediyesiyle de koordineli olarak çalışan grup, ilçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan eski Adliye Sarayı önünü demir bariyerlerle kapatarak, bu alanı güvercin meydanı yapma amacında.

"Amacımız Siverek'te Beyazıt Meydanı gibi bir güvercin meydanı oluşturmak"

Yaptıkları çalışma ile ilgili açıklamada bulunan grup gönüllülerinden Murat Demirci, "Güzel Şeyler Ekibi olarak, Siverek'te güzel şeylere imza atmaya devam ediyoruz. Bu seferki çalışmamız sokak hayvanlarımız üzerine oldu. Onların daha iyi yasabilmeleri, soğuktan zarar görmemeleri, yeterince beslenmeleri için bir proje yaptık. Bu proje kapsamında ilçenin merkezinde bulunan bir meydanı belediye ile işbirliği olarak demir bariyerlerle kapattık ve buraya yem attık, burada hayvanları yemle tanıştırmayı, buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda bizim düşüncemiz burayı Siverek'in, bir Beyazıt Meydanı'ndaki güvercin alanı gibi bir alan yapmak. Bizi aslında en çok mutlu edecek olan şey, kuşlarımız buraya alıştıktan sonra, burada insanların onlara yem vermeleri, ya da çevrede insanların kuşlar için yem satmalarıdır. İnşallah biz bu mutluluğu yaşarız" dedi.

Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Adliye Sarayı, Şanlıurfa, Hürriyet, Buğday, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hayvanseverler kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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