Hayvanseverler küresel ısınmaya dikkati çekti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Küresel ısınmaya karşı farkındalık içeren pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen hayvanseverler, burada bir süre oturma eylemi yaptı, daha sonra slogan attı.

Topluluk adına konuşma yapan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Düzce Bölge Temsilci Neşe Perihan Kulak, küresel ısınmanın çok ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti.

Kulak, Akçakoca'dan seslerini duyurmak için toplandıklarını belirterek, "Dünya genelinde 20-27 Eylül arasında küresel iklim krizi ve küresel ısınmaya dikkati çekmek için 4 bine yakın şehir ve insanları bu çağrıya ses verdiler. Duyarlılık için çağrı yaptılar. Bugün biz de Akçakoca'dan sesleniyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Küresel ısınmanın önlenmesi için tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Kulak, "Buzullar eriyor. Son yıllarda çok hızlı erime gösterdi. Bunlara dur denilmezse, akarsulara HES'ler yapılırsa, denizlerimiz kirlenirse, ormanlarımız yok edilirse, betonlaşırsak çocuklarımıza bir dünya bırakamayacağız."