Hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan hayvansever Semih İğdigül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için parklara mama bırakıyor.

İğdigül, yaptığı açıklamada sokak hayvanlarının aç kalmaması için elinden geleni yapamaya çalıştığını söyledi.

Çok sayıda sokak hayvanın parklarda ve sahillerde yiyecek aradığını belirten İğdigül, "Eğer biz bu can dostlara yemek vermezsek aç kalıyor. Evden çıkılmasın ama kapıyı açıp evin önüne bir kap su ve yemek bırakalım." dedi