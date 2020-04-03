Hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
6 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir grup hayvansever, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için mama dağıtıyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir grup hayvansever, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için mama dağıtıyor.
Hayvanseverlerden Mustafa Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanların beslenmesi için gayret ettiklerini söyledi.
Sokak hayvanları için bazı noktalara mama bıraktıklarını aktaran Özer, "Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla belirli bölgelerde bu dağıtımları yapmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde onların da aç kalmaması için duyarlı olmalıyız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:24 Kaynak: AA
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